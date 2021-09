Es wird teurer - mit Edelmetallen dagegen angehen

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland ist im August enorm. Da kommt Einiges auf uns zu

Wie das statistische Bundesamt mitteilt, sind im August die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte so stark angestiegen wie seit 1974 nicht mehr, nämlich um satte 12 Prozent, verglichen mit dem August 2020. Größter Preistreiber ist die Energie mit einem Plus von 24 Prozent. Dabei sticht besonders Erdgas mit einer Veränderungsrate von 44,2 Prozent hervor. Teurer wurden beispielsweise auch sogenannte Vorleistungsgüter wie Holz und Stahl. 1974 gab es aufgrund der ersten Ölkrise damals einen extrem starken Preisanstieg.

Diese Entwicklung deutet auf den Schluss hin, dass die Verbraucher mit einer anhaltend starken Inflation rechnen müssen, denn Produzentenpreise sind quasi die frühen Anzeichen für eine sich entwickelnde Inflation. Dieser Preisanstieg wird auch bei den Verbrauchern ankommen, da sie zeitverzögert in die Verbraucherpreise einfließen. Diese werden dann weniger für ihr Geld bekommen. Ursächlich wirken steigende Rohstoffpreise und Materialknappheit. Mitgewirkt hat am enormen Preisanstieg in diesem August sicher auch der Preiseinbruch während der ersten Corona-Welle letztes Jahr. Dass die Inflation nur befristet auftritt, dies glaubt die Europäische Zentralbank. Daher will sie geldpolitisch nicht ins Geschehen eingreifen. Ob das richtig ist, wird sich zeigen.

