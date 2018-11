Es wird kräftig exploriert

Die weltweite Exploration von Nichteisenmetallen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 19 Prozent gestiegen, so eine Untersuchung von S & P Global Market Intelligence

10,1 Milliarden US-Dollar wurden also für Explorationszwecke in 2018 ausgegeben. Besonders junge Explorationsunternehmen erhöhten ihre Budgets um 35 Prozent. Dabei stieg das Budget für Goldförderer in 2018 auf 4,86 Milliarden US-Dollar.





Wurden in 2016 etwa 7,3 Milliarden US-Dollar für die Suche nach Nichteisenmetallen ausgegeben, waren es in 2017 bereits zirka 8,4 Milliarden US-Dollar. Nach vier rückläufigen Jahren war also 2016 erstmals wieder eine Zunahme der Explorationsausgaben zu verzeichnen.





Das Rekordhoch lag übrigens bei 21,5 Milliarden US-Dollar im Jahre 2012. Besonders gestiegen sind die Investitionen bei Kobalt- und Lithiumprojekten, nämlich allein in diesem Jahr um 82 Prozent. Die Explorationsausgaben für Basismetalle erhöhten sich in 2018 um mehr als 600 Millionen US-Dollar auf 3,04 Milliarden US-Dollar.





Insgesamt hat sich die Unterstützung für junge Explorationsunternehmen verbessert, Zahl und Umfang abgeschlossener Finanzierungen haben zugenommen. Dennoch befinden sich die Explorationsbemühungen noch unter den Höchstständen vom 2010 bis 2012.





Geografisch betrachtet lag Kanada bei der Erforschung von Nichteisenmetallen an erster Stelle, hier wurde das meiste ausgegeben. An zweiter Stelle kommt Australien, dann die USA. Verbesserte Marktbedingungen und stärkere Metallpreise ziehen also wieder mehr Investoren an.









Zu den Junior-Explorationsunternehmen, die ein beachtliches Portfolio von Projekten besitzen, gehört beispielsweise Auryn Resources. Von den Goldprojekten in Peru, British Columbia und in Nunavut entwickelt sich besonders das Sombrero-Projekt in Peru bestens. Unter der Gold-Kupferoberflächenmineralisierung konnten gerade mehrere große Ziele identifiziert werden.

In der Mongolei kommt Steppe Gold gut mit seinem ATO-Projekt voran, 2019 soll der erste Goldguss erfolgen. Gold- und Silber-Streaming-Vereinbarungen sind bereits abgeschlossen und der Bau des ATO-Projektes ist vollständig finanziert.









Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc.html) und von Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd.html).













Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html