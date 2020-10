Es wird ernst: Monterey Minerals startet Jagd nach hochgradigem Gold

Ob man die Philippinen nun mag oder nicht: Monterey Minerals Inc. (CSE: MREY, FSE :2DK) sollte man in den kommenden Wochen im Auge behalten. Denn das Unternehmen hat soeben bekannt gegeben, dass die Bohrungen auf dem hochgradigen Alicia-Goldprojekt auf den Philippinen begonnen haben!



Monterey hat sich zunächst 3.000-Meter vorgenommen. Die Erkundung konzentriert sich auf die hochgradigen Gold- und Polymetall-Adern Pamaraw, Baloy, Sandi und Quintilla, die auf den 10 Kilometern Streichenlänge bei Alicia identifiziert wurden.





Abbildung 1 - Kernbohrgerät auf dem Goldprojekt Alicia auf den Philippinen.





Das Monterey-Management will durch die Bohrungen die Hypothese testen lassen, dass die oberflächlich identifizierten Adern in der Tiefe zusammenfließen und ein größeres, hochgradigeres System bilden. Wäre das der Fall, könnte der Markt Monterey nicht länger ignorieren, da solch eine bedeutende Discovery das Länderrisiko wettmachen sollte. Monterey notiert mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber vergleichbaren nordamerikanischen Projekten (wenn es die in dieser Qualität überhaupt gibt). Die Bewertung bei einem Kurs von 0,06 CAD liegt aktuell bei gerade einmal 9 Mio. CAD. Wir sind gespannt.Abbildung 2: Parallelvenen lassen sich über 10 Kilometer verfolgen. Die Gehalte aus Schürfprobensind zum Teil spektakulär und liegen jenseits einer Unze pro Gramm.