Es war einmal.... [...]

Nach der FED-Sitzung, die eigentlich keine Überraschungen brachte, wertete der Dollar weiter ab. Auch 10-jährige US-Staatsanleihen mussten Federn lassen. Dies verhalf Gold und Silber zu einem neuen Höhenflug. Seit Ende Dezember 2015 kam es beim Goldpreis und auch bei den Goldaktien zu einer Bodenbildung. Die Angst vor schlechten geopolitischen Nachrichten weltweit lässt die Edelmetalle weiter strahlen. So konnte der Goldpreis im ersten Halbjahr 7,75 Prozent dazugewinnen. Aufgrund der Dollarschwäche ist der Anstieg in Euro gerechnet jedoch geringer.

Bei den Indizes kann man einmal einen Blick auf den MVIS Global Junior Gold Miners Index werfen. Dieser Index richtet sich nach der Performance der liquidesten Junior-Gesellschaften in der weltweiten Gold- und Silberbranche. Dabei werden nur Unternehmen aufgenommen, die mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes aus dem Gold- oder Silberbergbau bestreiten. Während im Juni der Goldpreis und auch der NYSE Arca Gold Miners Index nach unten gingen, konnte der MVIS Global Junior Gold Miners Index knapp 5,6 Prozent zulegen.

Eine von den 70 gelisteten Gesellschaften ist auch MAG Silver. Das Ziel einer der großen Silberproduzenten der Welt zu werden, scheint näher zu rücken. Die Entwicklung des Juanicipio-Projektes in Mexiko, das mehr als 208 Millionen Unzen Silber-Reserven beinhaltet, schreitet voran. Mit dem Partner Fresnillo kann der geplante Produktionsbeginn in 2019 wie geplant gelingen.

Zwar nicht im Index, aber auch ein Junior ist Pershing Gold. In Nevada arbeitet das Unternehmen daran die Relief Canyon Goldmine wieder startklar für die Produktion zu machen. In Puncto Abbaukosten günstige Tagebauminen und eine Verarbeitungsanlage, die sofort ihre Arbeit aufnehmen kann, sind das Plus von Pershing Gold. Rund 635.000 Unzen Gold und 1,6 Millionen Unzen Silber sind auf der Mine im mexikanischen Silbergürtel vorhanden.

Gold und auch Silber sollten ebenso wie die Aktien der Gold- und Silbergesellschaften weiterhin eine nicht zu unterschätzende Alternative zu Sparanlagen in Papierwährungen sein.









Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





