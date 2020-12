Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

wie es scheint, hat Plug Power das Zeug dazu, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Dies berichteten unsere Autoren letzte Woche in ihren Analysen.

Der Stand! Es läuft rund bei Plug Power, denn Wasserstoff scheint der Stoff der Zukunft zu sein. Die Entwicklung! Laut „finanzen.net“ ist Plug Power einer der Hoffnungsträger an der Börse, denn das Unternehmen profitiert direkt von Wasserstoff-Offensive der britischen Regierung, bei der es um Investitionen in Milliarden-Höhe in die Wasserstoff-Branche geht. Das Chart-Bild zeigt sich ebenfalls stark positiv. Die Stimmung! In Social Media war die Stimmung zuletzt meist positiv und die neuesten Nachrichten waren meist neutral. Der Stand! Weil sich Plug Power als durchaus vielversprechend zeigt, könnte die Aktie sich auch längerfristig gut im Depot machen. Dennoch ist natürlich – wie immer – Vorsicht angebracht.

Wie wird es mit dem Unternehmen und mit dessen Aktie nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.





