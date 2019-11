Kryptoszene.de hat sich mit dem Bundestagsabgeordneten und Startup-Beauftragten der Grünen Bundestagsfraktion Dr. Danyal Bayaz über die großen Potenziale und Herausforderungen hinter Blockchain-Strategien unterhalten. Ein Interview über den Krypto-Standort Deutschland, Libra von Facebook & mögliche Handels-Verbote für Kryptowährungen.

Hier sind die Interview-Highlights:

Wie können Kryptowährungen und Blockchain-Technologien die Politik verändern?

Die digitalen Geschäftsmodelle verändern schon jetzt unser Denken und Handeln und stellen uns vor neue Herausforderungen, da klassische Geschäftsmodelle und Strukturen verändert werden. Blockchain hat das Potenzial, ganze Wirtschaftskreisläufe transparenter und effizienter zu machen.

Staaten leisten Widerstand, weil Sorge besteht, dass digitale Währungen die staatliche Geldpolitik untergraben würden und zu Verwerfungen im Finanzsystem führen. Finden Sie diese Sorge ist unbegründet?

Bislang nehmen Kryptowährungen nur einen minimalen Bruchteil des globalen Finanzsystems ein. Eine Gefahr für die Finanzstabilität besteht also aktuell nicht. Aber wenn z.B. Facebook seine Pläne für die digitale Zahlmöglichkeit Libra umsetzt, hätten auf einen Schlag Milliarden von Nutzern die Möglichkeit digitale Zahlungen in Libra zu tätigen. Regulierer und Gesetzgeber sind also gut beraten, sich vorzubereiten. Klar ist, dass Kryptowährungen einen disruptiven Einfluss auf die Finanzszene haben.

Kryptowährungen sind dezentrale Währungen, ohne Staat oder Banken als Regulatoren. Kann der Staat dann wirklich gar nichts mehr kontrollieren?

Der Staat legt auch für Kryptowährungen wie dem Bitcoin den rechtlichen Rahmen fest. Durch die Dezentralität und die digitale Vernetztheit wird es schwieriger alles zu kontrollieren. Aber am Ende gibt es keinen rechtsfreien Raum ohne jegliche Regulierung. Es ist schon denkbar, dass der Handel mit Kryptowährungen eingeschränkt oder verboten wird. Die bekannten Kryptowährungen haben aber aktuell nur einen minimalen Anteil am globalen Finanzmarkt, daher sind derartige Sorgen bislang unbegründet.

Das könnte sich natürlich zukünftig schnell ändern.

Ja. Da es steigendes Interesse an Kryptowährungen und digitalen Bezahlen gibt, sollten nationale Staaten bzw. Zentralbanken schnell eigene Kryptowährungen einführen oder die Infrastruktur bereitstellen, damit Geschäftsmodelle innerhalb einer staatlichen Lösung aufgebaut werden können. Südkorea, Schweden und China gehen da voran. Der Euro-Raum droht abgehängt zu werden.

Wird Blockchain-Technologie früher oder später das deutsche Steuersystem Elster ersetzen?

Warum nicht? Einen Schritt weiter zu mehr Automatisierung bzw. zu nutzerfreundlichen Prozessen wäre richtig und wichtig. Das würde Firmen auch viel Bürokratie ersparen. Gleichzeitig müssen wir aber darauf achten, dass die Datensicherheit und der Datenschutz gewährleistet sind. Und darauf achten, dass die Umsetzung so gestaltet wird, dass es inklusiv und für alle zugänglich ist.

