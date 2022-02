Es ist nicht alles Gold was glänzt – Vorsicht, beim Kauf von Edelmetallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Erspartes auf dem Konto verliert durch die steigende Inflation und Negativzinsen an Wert. Gold gilt bei vielen Anlegern als "sicherer Hafen". Doch es birgt viele Risiken. Und jetzt in Zeiten steigender Inflation rückt das Edelmetall besonders in den Fokus, denn es gilt als "inflationsgeschützt". Trotzdem birgt auch Gold deutliche Kursrisiken. Für wen lohnt sich also Gold? Welche Barren oder Münzen sind geeignet zur Anlage? Wie sieht es mit Goldschmuck oder Sammlermünzen aus? Grundsätzlich gilt, dass sich aufgrund der teils erheblichen Kursschwankungen Gold nicht als kurzfristige Geldanlage eignet. Denn es sollte ausreichend Zeit vorhanden sein, um Kurstiefs auszusitzen.Es ist jedoch nicht als einzige Anlage zu empfehlen. Daher gibt es vieles zu beachten. Patrick und Christin, von Kull und Partner kennen sich mit diesem Thema sehr gut aus und berichten gerne im folgenden Gastbeitrag mehr über dieses Thema. Sie geben einen kleinen Einblick, was es alles zu beachten gibt und worauf man beim Kauf von Edelmetallen besonders achten sollte.Gleich beim ersten Schritt passieren manchen Käufern teils haarsträubende Fehler, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Wer bei einem Händler kauft, der keinerlei Zertifizierungen besitzt und keine vertrauenserweckenden Dokumente vorweisen kann, muss sich nicht wundern, wenn das Gold am Ende nur einen geringen Feingehalt aufweist und nicht einmal im Ansatz dem Wert entspricht, für den Sie es erworben haben. Auch Falschgold ist ein Problem und in nicht unerheblichen Mengen im Umlauf. Lassen Sie sich daher immer ein Zertifikat zum Kauf von Gold dazugeben und betreiben Sie auch ein wenig Hintergrundrecherche über den Anbieter im Vorfeld, damit es keine böse Überraschung gibt.Gold eignet sich keinesfalls für eine kurzfristige Geld- oder Wertanlage. Wer auf schnelle Gewinne hofft und innerhalb einer kurzen Zeit Gewinne erzielen will, ist mit der Anlage Gold auf jeden Fall auf dem falschen Dampfer unterwegs. Der Hauptgrund dafür ist, dass Gold keinen starken Schwankungen unterliegt und es zu keinen kurzfristigen Ausschlägen auf den Märkten kommen kann. Gold ist in einer klar definierten Masse auf der Erde vorhanden und wird so immer nur in kleinem Maße wachsen können. Auch der Wert ist meistens gleich und verändert sich nicht erheblich.Daher ist Gold für alle Anleger interessant, die geduldig sind und ihre Anlage über einen längeren Zeitraum sichern wollen. Gerade große Summen können so sicher platziert werden und sind nicht der Gefahr ausgesetzt, schnell in die Bredouille zu gelangen. Der lange Atem zahlt sich bei Gold in der Anlage aus und wird den Anlegern ruhige Nächte garantieren. Kaum ein anderes Produkt ist so sicher und begehrt wie Gold, auch längst nach den Zeiten des Goldrausches übt es noch eine ganz eigene Faszination auf die Menschheit aus.Vor allem Goldprodukte mit einem Wert für Sammler oder mit einem historischen Hintergrund sind eine interessante Möglichkeit, um als Anleger in Gold zu investieren. Wenn eine Münzsammlung einzigartig oder selten ist, bestimmte Schmuckstücke aus Gold einen historischen Zusammenhang haben oder gar eine historische Bedeutsamkeit aufweisen, ist das Geld gut investiert. Diese Werte überdauern Generationen und können noch in vielen Jahrzehnten ihren Wert beweisen und oftmals sogar vergrößern. Gerade historische Stücke werden mit jedem Jahr wertvoller und können dem Anleger weitere Wertsteigerungen bescheren. Auch hier sind die Gewinne nicht so sprunghaft, aber doch sicherer als bei anderen Wertanlagen.Gerade beim Kauf von Gold ist auch die Lagerung zu beachten. Goldverbote gab es schon mehrfach und wer da sein Gold in Europa gelagert hat, hat oftmals schlechte Karten. Wir empfehlen daher eine Lagerung in einem Zollfreilager außerhalb der EU, wie z.B. Liechtenstein oder Singapur.Wer sein Geld also in Gold anlegen und investieren möchte, muss unbedingt auf die genannten Schritte achten und sich im Vorfeld über alles Relevante informieren, bevor er sein Geld dafür ausgibt. Schon mancher wähnte sich auf der sicheren Seite und du musst später seinen Irrtum zähneknirschend erkennen. Damit Ihnen das nicht passiert, stehen Ihnen diese Tipps zur Seite und leiten Sie effektiv an!













Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.