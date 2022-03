Es ist nicht die Zeit, Aktien zu kaufen - Öl, Dollar und Anleihen sind gefragt

Potenzielle Käufer bleiben der Börse weiter fern, während die, die investiert sind, im Zuge der weiter steigenden Unsicherheit sich von ihren Aktien trennen. Der Krieg in der Ukraine wird mit jedem Tag heftiger, erbitterte Kämpfe mit vielen Opfern in der Hauptstadt Kiew sind nur noch eine Frage von Stunden.Vor diesem Hintergrund schaudert es die meisten Anleger, Aktien zu kaufen. Emotional mit Blick auf das viele unnötige Leid und rational, weil keiner weiß, wohin dieser Krieg und wohin im Zuge dieser Auseinandersetzung auch die europäische und deutsche Wirtschaft steuern. Die Märkte spiegeln dieses Szenario heute mit weiteren dramatisch steigenden Rohstoffpreisen, einem Anstieg des US-Dollars, einem Rückgang der Zinsen und einem dicken Minus an der Frankfurter Börse wider.Weiterhin ist unklar, wie die neu verhängten Sanktionen gegen russische Banken und Wirtschaft die europäische Wirtschaft beeinträchtigen. Die Angst vor einer Rezession in Europa macht sich breit. Schwierigkeiten bei einigen Banken innerhalb der Eurozone drohen, nachdem russische Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen wurden und nicht klar ist welche Forderungen jetzt noch eingebracht werden können.Auf der anderen Seite gibt es erste Anzeichen dafür, dass der Konflikt die Federal Reserve zwingen könnte, die Zinsen weniger aggressiv anzuheben. Dies dürfte im Endeffekt den Märkten tatsächlich helfen, einen steilen Ausverkauf zu vermeiden. Außerdem könnte die heutige Rede von Präsident Joe Biden zur Lage der Nation vor dem US-Kongress etwas Aufklärung bringen.Angesichts von Inflationsraten, die 40-Jahres-Höchststände erreichen, einer durchschnittlichen Zustimmungsrate von gut 40 Prozent zu seiner Politik und bevorstehenden Zwischenwahlen wird Biden versuchen, einige der strittigen Punkte, die seit seinem Amtsantritt aufgetaucht sind, neu zu formulieren und gleichzeitig die Errungenschaften der Regierung zu betonen. Milde Töne gegenüber Russland und weitere Wahlgeschenke könnten die Kurse an der Wall Street weiter stabilisieren.





