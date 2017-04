Es geht stark weiter – DAX startet nahe Allzeithoch in den April

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 03. April 2017

Der Deutsche Aktienindex streift das Allzeithoch und dreht erst einmal wieder um. Aber nur ein paar Punkte, weshalb Sorgen über eine jetzt anlaufende Korrektur verfrüht sein sollten. Die Vorzeichen für weitere Kursgewinne im Lauf des Tages stehen gut.

Denn ganz plötzlich sind europäische Aktien zu einem ganz heißen Markt geworden. Weltweite Fonds verkaufen US-Aktien, um das freigewordene Kapital in relativ günstig bewertete europäische Titel zu stecken, da sich die politische Lage sich aufhellt und das Gewinnwachstum stimmt.

Wir sehen also eine Entwicklung, in der Investoren auf der Suche nach Rendite in andere Märkte umschichten, da die US-Börsen angesichts zuletzt enttäuschender Signale der Trump-Politik ihr vorläufiges Hoch gefunden haben. Auch die Saisonalität spricht jetzt für den Aktienkauf – der Monat April ist normalerweise einer der besten des Jahres.