Es geht los! Die Explorationsarbeiten in Chile beginnen!

In China ist von der Corona-Pandemie so gut wie nichts mehr zu spüren, die Wirtschaft läuft wieder und es wird gebaut. Dazu braucht man Kupfer.





Branchenkenner prophezeien bereits ein Kupferdefizit und Kurse von 15.000 USD je Tonne! Beste Aussichten also für Kupferunternehmen. Noch besser, wenn man dann noch Gold mit dabeihat, wie zum Beispiel Torq Resources (WKN: A2DNVL / TSX-V: TORQ). Denn dass sollten die Gewinner von morgen sein.





Der kanadische Kupfer-Gold Explorer, hat sich auf den Aufbau eines erstklassigen Rohstoffportfolios konzentriert und prüft kontinuierlich weitere Projekte, um Akquisitionen einzugehen und bedeutende Entdeckungen zu identifizieren, wie auf dem 1.045 Hektar großem ‚Margarita‘-Projekt in Nord-Chile!

Quelle: Torq Resources

Das 65 km nördlich der Stadt Copiapo liegende Projekt wird von einer sekundären Kupferoxidmineralisierung an der südwestlichen Grundstücks-Grenze flankiert, die es nun genauer zu erkunden gilt.

Neu aufgelegtes Explorationsprogramm zündet!

Torq Resources hat jetzt ein zunächst dreimonatiges integriertes Explorationsprogramm initiiert, das eine geologische Kartierung, eine geophysikalische Erkundung (induzierte Polarisation, IP) über 50 Linienkilometer und ein geochemisches Bodenprobenahmeprogramm umfasst. Zudem werden derzeit schon Oberflächen-Arbeiten auf dem Feld durchgeführt. Alle Daten aus dem laufenden Explorationsprogramm sollen genaue Bohrziele identifizieren, die dann im dritten Quartal 2021 abgebohrt werden. Der Fokus dabei liegt vor allem auf der Definition des Ursprungs des Kupfersulfids der Kupferoxidvererzung im südwestlichen Bereich der Liegenschaft.

Dann wird sofort gebohrt!

Nach Abschluss dieser ersten Explorationsphase soll gebohrt werden, um die Tiefenausdehnungen zu erkunden und genauer zu verfolgen. Die entsprechenden Bohrgenehmigungen werden beantragt und könnten schon in spätestens acht Wochen bewilligt werden.

Der Vorstandsvorsitzende Shawn Wallace spricht von einer hervorragenden Chance, eine wichtige Kupfer-Gold-Entdeckung in einer sehr produktiven Region in Chile zu machen und verdeutlichte:

„Wir sind begeistert, das Projekt in Richtung seines ersten Bohrprogramms voranzutreiben. Darum setzen wir unsere Strategie zur Verfolgung hochwertiger Kupfer-Gold-Projekte fort, um das Unternehmensportfolio mit erstklassigen Explorationsmöglichkeiten in Chile zu erweitern.“

Quelle: Torq Resources

Mit einem komfortablen Barbestand von rund 8 Mio. Dollar dürfte das kein Problem darstellen! Viele weitere interessante Unternehmensinformationen können Sie dem folgenden Video entnehmen.

https://www.youtube.com/watch?v=Ii4WVXr_rGg

Fazit:

Die bisherigen geologischen und geophysikalischen Eigenschaften vom ‚Margarita‘-Projekt deuten schon jetzt auf riesiges Potenzial für ein großflächiges Kupfersulfid-Ziel hin. Internen Berechnungen zufolge könnte das Projekt etwa 20-35 Millionen Tonnen Kupfer mit durchschnittlich 0,2 bis 0,5 % Kupfer beherbergen. Neben Kupfer hat das Projekt allerdings auch noch Gold zu bieten!

Quelle: Torq Resources

Seine exponierte Lage im produktiven Küstenkordillerengürtels in Chile, der auch die erstklassigen IOCG-Minen (Iron oxide copper gold ore deposits) ‚Candelaria‘, von Lundin Mining Corp. und ‚Manto Verde‘ von Mantos Copper Holding sowie Porphyr-Skarn-Lagerstätten wie ‚Santo Domingo‘ von Capstone Mining Corp. und ‚Inca de Oro‘ von PanAust/Codelco beherbergt, spricht definitiv eine klare Sprache, nämlich dass hier noch einiges an Potenzial möglich ist!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

