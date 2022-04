Es bleibt volatil am Aktienmarkt - Krieg, Inflation, Zinswende und noch eine Richtungswahl in Frankreich

Auch heute führte ein starker Start in den Handelstag den Deutschen Aktienindex zunächst über die Marke von 14.300 Punkten, angetrieben von einem späten Turnaround an der Wall Street. Wie schon in den vergangenen Tagen konnte der Markt die Gewinne aber nicht halten, damit bleibt der Abwärtstrend der beiden letzten Wochen trotz eines versöhnlichen Wochenausklangs intakt. Auch weil die Technologiewerte in den USA nicht zur Ruhe kommen und weiter unter den steigenden Renditen am Anleihemarkt leiden.Neben den Zins- und Konjunktursorgen und den anhaltenden Kämpfen in der Ukraine steht am Sonntag die Präsidentschaftswahl in Frankreich an. Und da ist der im Vorfeld sicher geglaubte Sieg von Emanuel Macron zur Stunde alles andere als sicher. Es dürfte zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Rechtspopulistin Marine Le Pen und dem Amtsinhaber kommen und vieles deutet jetzt auf eine Stichwahl am 24. April zwischen beiden hin, allerdings mit sehr viel ungewisserem Ausgang als noch im letzten Duell vor fünf Jahren. Während Europa im Ukraine-Krieg eine lang ungewohnte Einigkeit demonstriert, könnte mit dem Einzug der rechten Le Pen in den Élysée-Palast, die Putins Gedanken zur Geopolitik durchaus einiges abgewinnen kann, diese wichtige Wand bröckeln. Ein weiteres Stück Unsicherheit, was Europas Börsen in den kommenden zwei Wochen mit sich herumtragen könnten.Zudem startet die Berichtssaison in den USA, die schon sehr viele positive Überraschungen hervorbringen muss, um die sich derzeit immer weiter verschlechternden wirtschaftlichen und geldpolitischen Rahmenbedingungen zu kompensieren.Bleibt eine Hoffnung, für die Kreml-Sprecher Peskow heute sorgte, als er für die sogenannte „Militäroperation“ in der Ukraine ein Ende in „absehbarer Zukunft“ in Aussicht stellte. Er verwies dabei unter anderem auf die laufenden Friedensgespräche. Leider waren solche Aussagen in der Vergangenheit wenig wert. Sollten hier allerdings den Worten endlich Taten folgen, könnte das zumindest kurzfristig auch für einen kräftigen Stimmungsumschwung an der Börse sorgen.





Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.