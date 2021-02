Die Erwartungen für den Gold- und Silberpreis im Jahr 2021

Die LBMA (London Bullion Market Association) hat ihre jüngste Prognoseumfrage veröffentlicht

Laut der Umfrage erwarten Prognostiker einen durchschnittlichen Goldpreis im Jahr 2021 von 1.973,80 US-Dollar je Feinunze. Dies wäre gegenüber dem Durchschnittspreis von 2020 eine Steigerung um 11,5 Prozent. Denn im vergangenen Jahr lag der Preis des Edelmetalls im Schnitt bei 1769,60 US-Dollar je Feinunze. Beim Silberpreis ist die Erwartungshaltung noch höher: Eine satte Steigerung gegenüber dem Vorjahr, wohlgemerkt gemessen am Jahresdurchschnittspreis, um 38,7 Prozent wird erwartet.





Die Preisprognosen beim Silber sind also rund dreimal so hoch als beim Gold. Interessant ist auch ein Blick auf frühere Preisprognosen der LMBA. Oft waren die Erwartungen nämlich unter den tatsächlichen Preissteigerungen.





Die Gründe für die vermuteten Preissteigerungen bei Gold und auch Silber sind zum einen die fiskalischen und geldpolitischen Anreize, eine steigende Verbraucherpreisinflation und zum anderen die großen Haushaltsdefizite, die steigende Verschuldung von Regierungen, Haushalten und Unternehmen. Zum anderen hat das Angebot der Goldminen den Höhepunkt überschritten und die Covid-19-Pandemie hat die Rolle des Goldes als strategisches Kapital gestärkt.





Dazu kommt die starke Erholung der Wirtschaft in Asien, denn China und Indien machen fast die Hälfte der Nachfrage nach physischem Gold aus.





Da könnte sich aktuell auch der Einstieg in Edelmetallaktien lohnen. Da wäre einmal Bluestone Resources. In dem zu 100 Prozent im Besitz der Gesellschaft befindlichen Cerro Blanco-Projekt in Guatemala sollen etwa eine Million Unzen Gold und drei Millionen Unzen Silber schlummern.





Auch ein aussichtsreicher Kandidat ist Karora Resources. Zwei produzierende Goldprojekte in Westaustralien, Beta Hunt (Untertagemine) und Higginsvielle Gold Operations (Tagebaumine) gehören zum Portfolio.





