Erwartung beim Trading

Liebe Trader und Anleger,

Wie reagieren Sie während des Trading-Tages auf unerwartete Ereignisse?

Sind Sie verärgert, wenn Sie eine Position eingehen möchten

und keine komplette Ausführung bekommen können?

Wenn Ihr Hochgeschwindigkeits-Datenstrom zusammenbricht,

reagieren Sie dann mit Wut oder Frustration?

Wenn Sie einen Tradingfehler machen, reagieren Sie dann mit Selbstvorwürfen?

Wenn Ihr Geld auf dem Spiel steht, dann ist es normal,

dass Sie nach Perfektion und vollständiger Kontrolle streben.

Wenn wir nur die Welt so kontrollieren könnten, dass es keine Unsicherheit gäbe,

eine Welt, wo alles bekannt ist. Leider können wir das nicht.

Am Ende müssen wir Unsicherheit akzeptieren und damit umgehen.

Es ist wichtig, dass wir alle möglichen Ergebnisse antzipieren und Überreaktion vermeiden.

Unsere Erwartungen kontrollieren oft unsere Emotionen.

Wenn unsere Erwartungen nicht damit zusammenpassen,

was tatsächlich in unseren Leben passiert,

dann reagieren wir emotional und oft impulsiv.

Wir haben einen natürlichen menschlichen Wunsch zu gewinnen,

aber oft erleben wir viele Trading-Verluste.

Trading ist ein Beruf, in dem Sie unter der Annahme arbeiten sollten,

dass Sie mehr Verlusttrades als Gewinntrades erleben könnten;

also wird die Erwartung zu gewinnen, wahrscheinlich Frustration und Enttäuschung produzieren.

Diese Tatsache des Lebens kann Stress produzieren und irgendwie beunruhigend sein.

Aber es muß Sie nicht erdrücken. Wenn Sie unvorbereitet sind,

dann wird Sie ein Verlusttrade oder unerwarteter Rückschlag enttäuschen.

Erwarten Sie diese jedoch, dann werden Sie ruhiger und entspannter sein,

bereit sein, entschlossene Schritte zu unternehmen, um die Situation in Ordnung zu bringen.

Es ist wichtig, ungünstige Ereignisse zu erwarten,

und nicht impulsiv und emotional darauf zu reagieren.

Denken Sie über den idealen Weg nach,

wie Sie auf ein normales, tägliches Ereignis reagieren.

Worüber sich viele Autofahrer in einem Stau am meisten ärgern ist,

dass viele andere Autofahrer nicht sehr höflich sind.

Sehr oft schneiden sie ungeduldig die anderen Fahrer, fahren zu schnell,

und wechseln häufig die Fahrbahn. Man könnte "Straßenwut" erleben,

wenn er oder sie sich unbeweglich an dem Glauben festhält, dass "Autofahrer sich an alle Straßengesetze halten und keine Fahrfehler machen."

Bedenken Sie die verschiedenen Wege, wie Sie auf ein solches Ereignis reagieren könnten.

Wenn Sie glauben, dass solche Ereignisse niemals passieren sollten,

und dass sie Ihnen nicht passieren sollten, dann werden Sie mit Ärger reagieren.

Und wenn Sie zu wütend sind, dann könnten Sie nicht mehr genug Aufmerksamkeit haben

und in einen Unfall geraten.

Wenn Sie jedoch auf der anderen Seite potentielle Probleme erwarten,

dann werden Sie in der Lage sein, sich darauf zu konzentrieren,

was als nächstes zu tun ist.

Anstatt aufgebracht und abgelenkt zu werden, werden Sie ruhig nachdenken,

wie Sie ein Ausweichmanöver vornehmen können, um sich selbst zu schützen.

Und anstatt zufällig in das Auto zu fahren, das Sie schneidet,

werden Sie das Tempo verlangsamen und einen Unfall vermeiden.

So ähnlich ist es auch beim Trading. Sie können nicht verhindern,

wenn Ihre Kursversorgung zusammenbricht, aber Sie können Schritte unternehmen,

um zu verhindern, dass dadurch Ihre Pläne unterminiert werden.

Wenn Sie das Problem erwarten, werden Sie sich ruhig

über eine Analogverbindung in das Internet einwählen, um zu sehen,

ob Sie die Situation retten können.

Es ist wichtig, dass Sie nicht vergessen, dass Ihre mentale Energie begrenzt ist.

Wenn Sie nämlich unvorbereitet erwischt werden, werden Sie emotional reagieren,

anstatt entschlossen und mit fokusierter Konzentration,

wodurch Sie sich aus den unangenehmen Umständen befreien können,

in denen Sie sich befunden haben.

Im Trading sind nachteilige Ereignisse eher die Regel als die Ausnahme.

Wenn Sie solche Rückschläge realistisch erwarten, dann werden Sie jedoch erwischt,

indem Sie mental darauf vorbereitet sind. Sie werden in der Lage sein,

sich schnell zu erholen, und auf lange Sicht werden Sie vorne sein.

ROSS Trading



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.