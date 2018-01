Erstmals seit 1948: Equitorial will Cat Lake-Lithiumprojekt abbohren

Equitorial Exploration Corp. (TSX-V: EXX, Frankfurt: EE1, OTCQB: EQTXF) will schon Ende Januar mit einem 2.000 Meter umfassenden Bohrprogramm auf seinem Cat Lake Lithiumprojekt in Manitoba beginnen. Das Unternehmen habe dazu jetzt sämtliche erforderlichen Genehmigungen erhalten, heißt es in einer Meldung von heute. Tatsächlich handelt es sich um die ersten Bohrungen auf Cat Lake nach mehr als 50 Jahren. Das letzte Bohrergebnis auf Cat Lake stammt aus dem Jahr 1948! In dem alten Bohrloch wurden durch den seinerzeitigen Besitzer „Lithium Corp.“ 48 Fuß (14,6 Meter) spodumenhaltiger Quarz abgeteuft. Aufzeichnungen über die Lithiumgehalte sind nicht erhalten.

Das Unternehmen Lithium Corp. hat Mitte des vergangenen Jahrhunderts die benachbarte Irgon Lithiummine betrieben, deren Schachtanlage heute noch erhalten ist und gerade einmal 150 Meter von den Equitorial-Claims entfernt liegt. Jüngste geologische Studien legen nahe, dass Cat Lake zum so genannten Irgon-Pegmatit gehört, der sowohl über das Gebiet von Equitorial verläuft, als auch über das Nachbargebiet von Quantum Minerals (TSXV: QMC; FRA: 3LQ). Quantum Minerals hat jüngst ebenfalls mit Exploration begonnen. Die Aktie des Unternehmens hat daraufhin seit September 2017 um mehrere hundert Prozent zugelegt. An der Börse wird Quantum Minerals derzeit mit 56 Mio. CAD bewertet. Die Bewertung des direkten Nachbars Equitorial liegt aktuell bei nur 7,3 Mio. CAD.

Equitorial will seine Bohrungen auf die östliche Flanke des so genannten Irgon Pegmatits in direkter Nachbarschaft zu Quantum Minerals und den historischen Schachtanlagen der Irgon-Mine konzentrieren. Die Irgon-Mine war von 1956 bis 1957 als Lithiummine in Betrieb. Historische Schätzungen gehen von einer Ressource in Höhe von 1,2 Millionen Tonnen mit 1,51 % Li2O aus, die sich auf dem Gebiet von Quantum Minerals befinden könnte.

Die gute Infrastruktur ist einer der großen Pluspunkte des Projekts 150 Kilometer nordöstlich von Winnipeg. Der Provincial Highway 314 verläuft nahe der Equitorial Claims. (http://equitorialexploration.com/wp-content/uploads/2018/01/Cat-Lake-Claims-Maps-3.pdf) Und nur 20 Kilometer nördlich liegt, ebenfalls in einem Pegmatit, die Tanco Mine die 1969 in Produktion ging und vormals der größte und einzige Produzent von Spodumen, Tantal und Pollucit (Cäsium) in Nordamerika war.



