Erstmaliger Handel mexikanischer Staatsanleihen in Pesos

Erstmalig sind an der Börse Stuttgart Anleihen des mexikanischen Staates in mexikanischen Pesos handelbar. Die Anleihen notieren nicht in der Prozentnotiz, sondern in der Stücknotiz. Ein Stück bezieht sich auf 100 MXN (mexikanische Pesos). 100 MXN entsprechen gegenwärtig etwa 4,62 EUR. Bei den Anleihen werden keine Stückzinsen berechnet, das heißt: Ist ein Anleger am Tag der Zinszahlung im Besitz der Anleihe, bekommt dieser die kompletten Zinsen seit der letzten Zinszahlung gutgeschrieben, auch wenn der Anleger nicht über den gesamten Zeitraum in Besitz der Anleihe war.



Dadurch fällt am Tag nach der Zinszahlung der Preis der Anleihe um die Höhe der Zinszahlung.Insgesamt sind 14 Anleihen des mexikanischen Staates an der Börse Stuttgart gelistet. Die Laufzeiten reichen vom 11.06.2020 bis zum 13.11.2042. Die Anleihe mit der WKN A0D0K7 mit einem Kupon von 10% und der nächsten Zinsauszahlung am 13.06.2019 läuft bis zum 05.12.2024. Bei der Anleihe mit der WKN A0T7CM mit einer etwa zehnjährigen Laufzeit (31.05.2029) und einem Kupon von 8,5% findet die nächste Zinsauszahlung ebenfalls am 13.06.2019 statt. Bei der am längsten laufenden Anleihe (Fälligkeit: 13.11.2042) mit der WKN A1G33D und der nächsten Zinsauszahlung am 13.06.2019 beträgt der Kupon 7,75%. Mexiko wird von S&P mit A- geratet. Die Anleihen haben eine Mindeststückelung von 100, was 10.000 MXN entspricht.

