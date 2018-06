Erste erfolgreiche Augen-Operationen durch Aequus eingeführtes Zepto®-Gerät

Das kanadische Biotechnologieunternehmen Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS) gab die ersten vier erfolgreichen Kataraktoperationen mittels ‚Zepto® Precision Pulse Capsulotomy’, dem Kapsulotomiesystem in Kanada bekannt. Wie das Unternehmen mitteilte seien die von Dr. Ike Ahmed am Kensington Eye Institute in Toronto (Ontario) durchgeführten Operationen hervorragend verlaufen. Dr. Ike Ahmed ist für seine Kompetenz in Sachen Augenheilkunde und seine exzellenten Fähigkeiten in den Bereichen Diagnose und der operativen Behandlung hochkomplexer Augenerkrankungen weltweit bekannt.















Er gilt als einer der erfahrensten Chirurgen überhaupt und hat schon zahlreiche Operateure in innovativen Operationstechniken ausgebildet. „Die Schaffung einer konsistenten kreisförmigen, gut zentrierten und großen Kapsulotomie für jeden Patienten ist der Traum eines jeden Kataraktchirurgen“, bestätigt der namhafte Experte und ergänzt: „Unsere erste Erfahrung mit ‚Zepto®’ war einwandfrei und ein großer intraoperativer Erfolg.“ Deshalb freue man sich auch auf weitere Erfahrungen und einen größeren Datenschatz bei der Evaluierung dieser vielversprechenden Technologie.

Auch Doug Janzen, CEO und Vorstandsvorsitzender von Aequus Pharmaceuticals, ist von der Einführung von ‚Zepto®’ in Kanada an einem der führenden Zentren für Katarakt-Verfahren im Land äußerst erfreut und dankte Dr. Ahmed und seinem Team für die den Einsatz von ‚Zepto®’. Er kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass alle vier Fälle mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen wurden: „Perfekte Kapsulorhexis innerhalb des erwarteten Zeitrahmens“, freut sich der Firmenchef.

Bei ‚Zepto®’ handelt es sich um ein einzigartiges, mikrotechnisch angefertigtes Instrument mit einer bisher unübertroffenen Präzision bei Eingriffen auf Millisekunden-Zeitskala zur sicheren und effizienten Bewältigung von Routine- wie auch anspruchsvollen Fällen. Das Kapsulotomie-System sorgt für komfortable und kostengünstige Vorderlinsenkapsulotomien bei Katarakt-OPs von durchgängig hoher Qualität und fügt sich damit nahtlos in den Routineablauf von Kataraktoperationen mit Phakoemulsifikation ein. Der Chirurg muss seine gewohnte Vorgehensweise dadurch nicht ändern. Anstelle einer Pinzette für den Kapselsack nimmt er einfach das ‚Zepto®’-Gerät zur Hand.



Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.