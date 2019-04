Erst exotisch, dann Erfolg

Einerseits sind es Projekte, die nicht alltäglich ist, andererseits sind es Rohstoffe wie etwa Cannabis, die einem Unternehmen zum Erfolg verhelfen können

Ein etwas ungewöhnliches Projekt verfolgt Aurania Resources. Das noch junge Explorationsunternehmen legt den Schwerpunkt auf Kupfer und Edelmetalle. Und im Besonderen auf sein Lost Cities-Cutucu Projekt in den Anden im südöstlichen Ecuador. Das Projekt mutet wie eine Art Schatzsuche an, beginnt seine Geschichte doch mit einem Universitätsprofessor, einer alten Karte und zwei Geologen in einer Bar.

Aber hier können nicht nur historische Forschungen, sondern moderne Explorationstechniken zum Erfolg führen. Und dies scheint sich zu bewahrheiten, denn Aurania Resources hat bei Proben bereits bis zu 12 Prozent Kupfer und 166 Gramm Silber pro Tonne Gestein gefunden (Kirus-Zielgebiet). Und das ist nicht das erste untersuchte Ziel auf dem Lost Cities-Cutucu Projekt, das zu äußerst erfreulichen Gehalten geführt hat. Auch beim Tsenken-Zielgebiet konnte eine hochgradige Silber- und Kupfervererzung (bis zu sieben Prozent Kupfer, 70 Gramm Silber je Tonne Gestein) ausgemacht werden.





Gesellschaften, die sich auf dem Cannabis-Sektor bewegen, sind heute keine Exoten mehr, denn hier handelt es sich um einen stark wachsenden Markt, der immer mehr Unternehmen und auch Anleger in seinen Bann zieht. Schätzungen gehen für den weltweiten Markt bis zum Jahr 2024 sogar für bis zu enormen 63,5 Milliarden US-Dollar aus. Allein in Kalifornien sollen bis 2020 die Geschäfte mit der Cannabis-Pflanze auf sieben Milliarden US-Dollar pro Jahr anwachsen.





Qualitativ hochwertige Gesellschaften wie beispielsweise RavenQuest BioMed sollten vom trendigen Rohstoff Cannabis besonders profitieren und gute Geschäfte machen können. Staatlich lizenzert verfügt RavenQuest BioMed über Anbaulizenzen wie in Edmonton. Jährlich können hier rund 11.000 Kilogramm Cannabis produziert werden. Von der Produktion in 2019 wurden bereits 8.000 Kilogramm verkauft, mit einer weiteren Liefervereinbarung wird gerechnet.





