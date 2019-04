Erneuerbare Energien brauchen Kupfer und Silber als Rohstoff

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Fotovoltaik- und Windkraftanlagen sind ein wichtiges Standbein der Energiewende. Sie benötigen eine steigende Menge an Silber und Kupfer

Neben anderen Rohstoffen wie beispielsweise Silber ist Kupfer ein wichtiger Bestandteil der Fotovoltaik- und Windkraftanlagen. So schätzt die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, dass der Kupferbedarf für neue Windkraftanlagen von 103.000 Tonnen in 2013 auf rund 244.000 Tonnen im Jahr 2035 steigen wird. Und Kupfer ist zwingend nötig für elektronische Bauteile und elektrische Leitungen.

Einer der erfolgreichen Kupferproduzenten ist Copper Mountain Mining. Die Gesellschaft ist zu 75 Prozent an der Copper Mountain Mine in British Columbia beteiligt. Diese wird aufgrund einer kürzlich durchgeführten Werkserweiterung durchschnittlich 116 Millionen Pfund Kupferäquivatent (zuvor noch 90 Millionen Pfund Kupferäquivatent) jährlich bei einer Lebensdauer von 26 Jahren produzieren.

Silber dient aufgrund seiner Eigenschaften als wichtiger Rohstoff in Siliziumkollektoren von Fotovoltaikanlagen. Lag der Silberpreis in 2010 bei knapp 50 US-Dollar, so liegt er heute bei etwas über 15 US-Dollar. Silber, der kleine Bruder des Goldes, könnte in 2019 preislich eine gute Entwicklung hinlegen. Nicht nur wegen einer steigenden Nachfrage aus der Industrie, sondern Silber könnte auch von der erwarteten Goldpreissteigerung mit nach oben gezogen werden.

Dazu kommt, dass ein wichtiger Sektor, die indische Silbernachfrage, sich erholt hat. Besonders bei Schmuck und Silberwaren war die Nachfrage Indiens in den letzten zwei Jahren sehr stark. Staatliche Bargeldübergaben an Landwirte – Indien ist eine Bauernmacht – tun ein Übriges. Bei den Silberpreisen, die in Indien seit etwa zwei Jahren stabil sind, greifen besonders gerne Kleinbauern zu. Gerechnet auf ein Kilogramm ist Silber rund achzigmal billiger als Gold und damit erschwinglicher für den indischen Durchschnittsbürger.

Für Silbernachschub sorgen Silbergesellschaften wie Endeavour Silver. Mitte März konnte das Unternehmen seine vierte Mine in Mexiko, EL Compas, in die kommerzielle Produktion überführen. Drei weitere Minen von Endeavour Silver produzieren bereits seit Jahren erfolgreich, ebenfalls in Mexiko. Weitere Projekte sind im Visier der Gesellschaft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp.html) und von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp.html).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html