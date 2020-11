Erneuerbare Energien: Produktionsstatistik Oktober 2020

Düsseldorf, 09. November 2020 – Der Wind wehte kräftig im Oktober 2020 und trieb die Stromproduktion aus Windkraftanlagen auf 129 Prozent des zu erwartenden Solls. Photovoltaik blieb mit 100 Prozent Leistung in Deutschland genau im Zielkorridor. „Nach mehreren Monaten, in denen der Puffer aus dem Frühjahr durch Schwachwind im Sommer zusammenschmolz, liefert Wind jetzt wieder deutlich über Plan“, sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group.

Auch international blieben die Ergebnisse der Photovoltaik genau im Rahmen der Erwartungen: „Italien meldet 100 Prozent des Solls, in Spanien waren es 101 Prozent“, sagt Voigt. „Auf das bisherige Jahr gesehen haben Solaranlagen mit einem Mix aus Deutschland, Italien und Spanien mit rund 101 Prozent ihr geplantes Soll bisher leicht übertroffen, Windanlagen in Deutschland liegen mit 107 Prozent sogar ein wenig darüber“, so Voigt.

Auch wenn die Produktionszahlen von Monat zu Monat schwanken: „Im Jahresverlauf glätten sich die Ergebnisse in der Regel“, sagt Voigt. „Umso mehr, wenn in einem Portfolio nicht nur Photovoltaik oder Windkraft enthalten sind, sondern beide Energieinvestments kombiniert werden.“ Gerade rund um Erneuerbare Energien entstehen derzeit auch immer weitere Investitionsmöglichkeiten. „Das reicht von Direktinvestments in Anlagen sogar bereits in der Projektentwicklungsphase bis hin zu Private-Equity-Investments in Start-ups rund um das Thema Clean Energy.“

Weitere Informationen: www.aream.de



Über aream

Die aream Group ist ein voll integrierter Investment- und Asset-Manager für institutionelle Investoren mit dem Fokus auf Erneuerbare Energien. Mit einem Transaktionsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und einem verwalteten Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro bildet aream seit 15 Jahren das gesamte Spektrum an Asset-Management-Leistungen ab und sorgt dadurch für die kaufmännische und technische Optimierung der Assets. Umfassende Dienstleistungen ermöglichen die Umsetzung der Investments von der Planungs- und Bauphase bis zum Betrieb entsprechend den Vorgaben der Investoren.

Darüber hinaus bietet aream Zugang zu Private-Equity-Möglichkeiten im Umfeld von Clean Energy und Energieeffizienz. Als Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) bezieht aream ESG-Themen aktiv in die Investmentanalyse mit ein.

