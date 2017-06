Ernährungssicherheit und Dünger

Rund 800 Millionen Menschen weltweit hungern. Dazu kommen noch zwei Milliarden Menschen, die an Mangelernährung leiden. Die Weltbevölkerung wächst weiter und die globalen Einkommen steigen rasant. Landwirtschaftliche Produkte werden vermehrt nachgefragt.

Die Landwirtschaft muss daher nachhaltig gestaltet werden. Denn das Ziel – den Hunger weltweit bis 2030 zu beenden – ist nicht leicht zu stemmen. Krisen, Naturkatastrophen und den Folgen des Klimawandels gilt es zu trotzen. Hier kann der richtige Dünger helfen.

Düngemittel bestehen vor allem aus Phosphat. Gesellschaften, die sich auf diesen Rohstoff spezialisiert haben, wie etwa Aguia Resources setzen auf einen Rohstoff, der durch nichts ersetzt werden kann.

Mitten in einem großen Landwirtschaftsgebiet in Brasilien liegt das Phosphatprojekt von Aguia Resources, also dort wo Dünger gebraucht wird. Noch ein bis zwei Jahre, dann wird die Produktion beginnen. Günstige Produktionskosten, vorhandene Infrastruktur und überzeugende Bohrergebnisse sprechen für das Projekt.

An Aguia Resources hat sich Sulliden Mining mit 19 Prozent beteiligt. Ansonsten verfolgt Sulliden sein Troilus Goldprojekt in Quebec sowie weitere Investmentprojekte in Rumänien, Kanada, Brasilien und Quebec.

Dass der Hunger auf der Erde besiegt wird und dieses größte Gesundheitsrisiko weltweit beseitigt wird, wird hoffentlich kein Traum bleiben. Denn Hunger, so heißt es, sei das größte lösbare Problem auf diesem Planeten. Und bei der Ernährungssicherheit spielen Dünger, damit Phosphat eine wichtige Rolle.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html