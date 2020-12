Erkundungsbohrungen stoßen auf aller erstes Eisenoxid-Kupfer-Gold-System in Ecuador

Viele Anwendungen unseres Täglichen Lebens benötigen schon jetzt viel Kupfer, Tendenz weiter steigend! Doch die Angebotsseite kann mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Deshalb werden neue Kupfer-Projekte immer wichtiger!

wie wir bereits wissen, besitztmit seinem TOP-Projekt ‚Lost Cities – Cutucu‘ einen wahren Edelmetall- und Kupferschatz! Das im südöstlichen Teil Ecuadors gelegene Eisenoxid-Kupfer-Gold-Silber Projekt befindet sich in einer aggressiven Erkundungsphase. Dank unterschiedlicher Analysemethoden kamen weitere erfolgsversprechende Ergebnisse und Aktualisierungen zum Vorschein.

Über Bohr- und Explorationsfortschritte berichtete das Unternehmen in weiteren Pressemitteilungen, so z.B. am 8. ( LINK zur Pressemitteilung ) und 10. Dezember 2020 ( LINK zur Pressemitteilung ).

Bei solchen signifikanten Funden liegt es doch nahe, dass im Rahmen des im September begonnen rund 36.000 Meter großen Bohrprogramms weitere spektakuläre Nachrichten folgen werden!

Das ‚Lost Cities‘-Projekt, im südöstlichen Teil Ecuadors, das aus 42 Konzessionen über eine Fläche von etwa 208.000 Hektar besteht, ist vielleicht sogar das einzige Projekt, das jemals professionelle historische Archivforschung mit modernen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Explorationstechniken in einem geografischen Gebiet mit hohem Entdeckungspotenzial zusammengeführt hat.

Quelle: Aurania ResourcesAufgrund der extrem hohen Nachfrage an der letzten Finanzierungsrunde konnte am 29. Oktober die erfolgreiche Finanzierung über 11,5 Millionen CAD, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, verkündet werden. Mit diesem Geld kann das Großprojekt ‚Lost-Cities-Cutucu‘ in Ecuador auf das nächste Explorationslevel gehievt werden, sowie die ersten Explorationen im angrenzenden Peru unternommen werden.

Die Aufklärungsbohrungen bei ‚Tsenken N2‘ und ‚N3‘ identifizierten das erste Eisenoxid-Kupfer-Gold-Systems (‚IOCG‘), welches sich in Richtung Norden sogar noch verstärkt und sich somit von der magnetischen Zentralfunktion von Tsenken, wo das Ziel ‚Tsenken N1‘ liegt, wegbewegt! Es besitzt eine Ausdehnung von über 20 Quadratkilometer und weist viele Analogie zu anderen ‚IOCG‘-Systemen auf der ganzen Welt auf.

Quelle: Aurania Resources

Die an der Peripherie des Eisenoxid-Kupfer-Gold-Systems ‚Tsenken‘ niedergebrachten Bohrungen konnten allerdings, wie vom Explorationsteam und Management vermutet, keinen nennenswerten Beitrag zur Ressourcensteigerung beitragen, da, keine signifikante Kupfer-Gold-Vererzung durchteuft wurde. Diese drei Bohrlöcher über eine Gesamtlänge von 645 Meter lagen absichtlich außerhalb der vererzten Zone, um die Lage und Ausdehnung des Erzkörpers genauer eingrenzen zu können.

Die extrem spannenden und hoffentlich aufschlussreichen Ergebnisse der 230 Meter bzw. 494 Meter tiefen Bohrungen TS-004 und TS-005, die auf ‚Tsenken N3‘ niedergebracht wurden, und deutlich näher am erwarteten Kern des Systems angesetzt wurden, befinden sich noch im Analyselabor! Wir hoffen diese schon bald präsentiert zu bekommen.

Die Bohrung TS-006, die 1 km nördlich der Bohrlöcher 4 und 5 angesetzt wurde und sich ebenfalls im System ‚Tsenken N3‘ befindet, hat eine Tiefe von ungefähr 250 m erreicht und wird laut Planung bis zu einer Tiefe von ca. 500 Meter niedergebracht werden. Dort weisen Alterationsmineralvektoren darauf hin, dass sich hier das Zentrum dieses ‚IOCG‘-Systems befinden könnte!

Quelle: Aurania Resources

In der Abbildung oben sehen Sie einen vertikalen Profilschnitt durch ein typisches ‚IOCG‘-System, der die Verteilung der Eisenmineralien (linke Hälfte) und der Silikatmineralien (rechte Hälfte) zeigt. Die Bohrlagen der Bohrungen TS-001 - 005 sind ebenfalls eingezeichnet.

In einer weiteren Pressemeldung, vom 12.12.2020, berichtete Aurania Resources über seine Vorbereitungen für die Aufklärungsbohrungen auf dem ‚Tsenken N1‘-Bereich, dem nächsten TOP-Ziel auf der Explorationsliste.

Das Ziel ‚Tsenken N1‘ liegt im zentralen magnetischen Merkmal von ‚Tsenken Central‘ und wird daswerden, das im Rahmen von sogenannten ‚Scout‘-Bohrungen erprobt werden soll. Diese Art der Bohrungen dienen dazu, die Tiefenausdehnung einer Kupfer-Silberhaltigen Brekzie zu testen, die schon an der Oberfläche freigelegt ist.

Erste Bodenprobenentnahmen vom Juli dieses Jahres ließen bereits eine Kupferkonzentration entlang eines Kupfer-Silber-Mineralisierten Trends erkennen. Auch in einem angrenzenden bisher 500 m x 200 m großen Bereich wurden vielversprechende Anomalien entdeckt. Diese gilt es jetzt mit neuen Bohrungen zu bestätigen.

Quelle: Aurania Resources

Es geht also, wie von Aurania gewohnt, mit Vollgas weiter! Das aggressive Bohrprogramm verläuft nach Plan und nach den erfolgreichen Bohrungen auf ‚Tsenken N2-N3‘ geht es nun auf ‚Tsenken N1‘ direkt weiter, um die zentralen magnetische Merkmale genauer zu erkunden!

Zusätzlich zu den Bohrungen wird nun mit der geophysikalischen, helikoptergestützten ‚Mobile MT‘-Erkundung begonnen, die bis Ende Januar 2021 abgeschlossen sein soll. Die Ergebnisse dieser Erkundung werden voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zur Exploration des sulfidführenden Kerns der ‚IOCG‘-Ziele leisten, sowie die Magnetik-Daten bei der Präzisierung der Porphyr-Kupfer- und epithermalen Gold-Silber- und Silber-Zink-Blei-Ziele ergänzen.

· Vollenden des Bohrlochs TS-006 bei ‚Tsenken N3‘

· Integration der Daten aus der geophysikalischen Vermessung von ‚Mobile MT‘ mit vorhandenen magnetischen Daten aus der geophysikalischen Vermessung von 2017 und anderen Explorationsdaten, um die Ziele mit hoher Priorität zu verfeinern

· Aufklärungsbohrungen auf dem 25 Quadratkilometer großen ‚Tsenken N1‘-Teil inklusive des Zielgebiets ‚Tsenken Central‘

· Vorbereitung von Aufklärungsbohrungen für einen Teil des 15 Kilometer langen Ziels ‚Tiria-Shimpia‘, im silberreichen Zink-Blei-System

· Fortsetzung der Bodenbeprobung auf dem magnetischen Merkmal ‚Tsenken Central‘

· Bereitstellung einer Aktualisierung der ‚LiDAR‘-Ergebnisse bei der Suche nach Aktivitäten im Zusammenhang mit dem spanischen Kolonialbergbau im Projektgebiet

· Fortsetzung der Erkundungsarbeiten, die zur Entdeckung des ‚IOCG‘-Prospektionsgebiets ‚Sunka‘ führten

Angesichts des weltweiten Booms bei den Elektroautos sowie die weltweit steigenden Investitionen in die nachhaltige Infrastruktur gestalten die Zukunftsaussichten für das Industriemetall Kupfer sensationell gut. Deshalb besteht die

Die International Copper Association (‚ICA‘) ist der Meinung, dass bis zum Jahr 2030 mehr als 250.000 Tonnen Kupfer pro Jahr als Wicklungen in elektrischen Motoren bei den Elektrofahrzeugen auf der Straße verwendet werden. Daher wird mit einer fortschreitenden Elektrifizierung des Straßenverkehrs auch die Nachfrage nach Kupfer signifikant ansteigen.

Ausgehend von diesen Aussichten können weitere positive Ergebnisse den Unternehmenswert vonvervielfachen! Aurania Resources bietet Ihnen somit die Möglichkeit überproportional am E-Auto- und Kupfer-Boom zu partizipieren!

Ein weiterer Pluspunkt für Aurania ist die extrem enge Aktienstruktur. Denn Insider halten ca. 45 % der ausstehenden Aktien, von denen ein Großteil auf den CEO Dr. Keith Barron entfällt. Und dieser Experte weiß was er tut.

Als Mitgründer von Aurelian Resources, die als kleiner Explorer im Jahr 2006 die Entdeckung ‚Fruta del Norte‘ in Ecuador machte und nur zwei Jahre später für unglaubliche 1,2 Milliarden CAD an Kinross verkauft wurde, kennt Keith Barron die Gegend wie kaum ein anderer. Mit Hilfe seiner Expertise und seinen Beziehungen kann auch dieses Projekt früher oder später ganz leicht für sehr viel Geld einen neuen Besitzer finden!

https://www.youtube.com/watch?v=jY3Y8_Sazb0&t=3s

Im Rahmen der bisherigen Explorationsarbeiten konnte Aurania bereits mehrere Ziele identifizieren, die sich in den Kategorien epithermales Gold, Silber-Zink-Blei, Porphyr-Kupfer und sedimentär beherbergtes Kupfer-Silber zusammenfassen lassen. All diese Ziele sind außergewöhnlich gute Explorationsziele, wobei sich das 36.000 Meter Bohrprogramm zunächst nur auf die Kupfer-Silber- und Gold-Silber-Ziele auf dem ‚Lost Cities‘-Projekt konzentrieren wird.

Somit ist in den nächsten Wochen und Monaten mit einer Menge neuer und aussagekräftigen Nachrichten zu rechnen! Wir sehen dem positiv entgegen und schätzen, dass die kommenden Ergebnisse Aurania weiteren Vortrieb geben werden. Die Zeit für Kupfer und Gold aus Ecuador ist gekommen undist einer der absoluten Vorreiter in diesem Land.

