Erholungsrallye geht weiter - ThyssenKrupp verlässt Dax

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten



Am deutschen Aktienmarkt geht die Erholungsrally am Donnerstag in eine neue Runde. Der Dax liegt knapp ein Prozent vorn. Die Schlappe für den britischen Premier Boris Johnson und Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China lassen Anleger zuversichtlicher werden.



USA und China wollen angeblich Anfang Oktober im Rahmen des regelmäßigen strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs in Washington sprechen. In der Vorbereitungsphase sollen bereits Mitte September "bedeutende Fortschritte" vorliegen.

Der britische Premier Johnson hat vergeblich versucht, ein Gesetzesvorhaben im Unterhaus zu stoppen, das einen No-Deal-Brexit Großbritanniens verhindern soll. Das Gesetz tritt höchstwahrscheinlich vor der Zwangspause des Parlaments nächste Woche in Kraft.