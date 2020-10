Erholung nach dem SAP-Crash?

1. SAP (WKN: 716460)

Für die Papiere von SAP geht es nach dem 20-prozentigen Kursrutsch von gestern etwas nach oben. Die Aktie notiert zum Mittag gut 3% im Plus. Dabei ist die SAP-Aktie in Stuttgart nicht nur mit weitem Abstand Umsatzspitzenreiter und meistgehandelter Wert, sondern es werden auch außergewöhnlich viele verbriefte Derivate auf das Software-Unternehmen gehandelt.

2. Allianz (WKN: 840400)

Auch die Papiere des Versicherungskonzerns Allianz sind heute unter den Anlegern in Stuttgart eines der meistgehandelten Papiere. Die Aktie notiert zum Mittag gut 1,3% tiefer. Gestern hatte das Unternehmen die 368 Millionen Euro schwere Übernahme des portugiesischen Gasnetz-Betreibers Gas Natural Distribuicao verkündet.

3. Daimler (WKN: 710000)

Den zweiten Tag in Folge werden in Stuttgart viele Orders bei der Aktie des Automobilkonzerns Daimler aufgegeben. Erneut positiv äußerten sich die Analysten des Hamburger Analyse-Hauses Warburg Research und erhöhten das Kursziel von 56 auf 63 Euro. Helfen kann das der Aktie heute bis dato nicht: Daimler notiert zum Mittag um 0,6% leichter.