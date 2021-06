Erholung nach dem Hexensabbat?

Nach den deutlichen Kursverlusten am Freitag zeigt sich der DAX am Montagvormittag wieder etwas erholt und legt zum Mittag rund 0,7% auf über 15.500 Punkte zu. Spitzenreiter im DAX ist die Deutsche Börse sowie die Vonovia – am DAX-Ende findet sich hingegen die Bayer-Aktie wieder.