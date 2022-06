Erhöhung der Minijobgrenze von 450 Euro auf 520 Euro

Am Freitag wurde das „Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung“ beschlossen. Damit wird leider der gesetzliche Mindestlohn an der Mindestlohnkommission vorbei auf 12 Euro erhöht – ein Herzensprojekt der Sozialdemokraten. Eine schädliche Folge der Mindestlohnerhöhung betrifft geringfügig Beschäftigte: Bei diesen reduzieren sich durch die Erhöhung zwar die Arbeitsstunden, um weiterhin steuerfreie 450 Euro monatlich zu verdienen, aber sie haben nicht mehr Geld in der Tasche.



Jens Teutrine, Sprecher für Bürgergeld, hält dies für eine Leistungsungerechtigkeit und machte sich daher für die „längst überfällige“ Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze stark: „Die letzte Erhöhung der Minijobgrenze liegt zehn Jahre zurück. Wenn jetzt der Mindestlohn politisch angehoben wird, ist es notwendig, dass die Minijobgrenze steigt - damit Schüler, Studenten oder Rentner von ihrem Nebenjob auch tatsächlich mehr Geld im Geldbeutel haben“, so Teutrine. Statt 450 Euro dürfen Minijobber ab Oktober 520 Euro steuerfrei verdienen. Um die Versäumnisse der Vergangenheit zukünftig zu vermeiden, wird die Minijobgrenze dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt.