Erhöhen Sie Ihre Disziplin

Während der Zeit als mich mein Großonkel schulte, lehrte er mich nicht, wie man handelt. Er bestand darauf, dass ich für mich selbst lernen sollte. Im wesentlichen unterrichtete er mich, wie man Disziplin und Selbstkontrolle aufrecht hielt. Er war sehr streng, was die Disziplin anging - und ich war ein wilder Hase, der viel Disziplin und Selbstkontrolle brauchte. Er informierte mich gleich am Anfang darüber, dass ich das Trading durch traden lernte müßte, und nicht versuchen sollte, das zu tun, was er tat. Er legte das Fundament, aber ich mußte auf diesem Fundament aufbauen.



Sie werden eine Sache finden, die so ziemlich auf alle profitablen Trader zutrifft: sie haben Selbstdisziplin. Diese Trader kontrollieren ihre Impulse und Gefühle, und das erlaubt es ihnen, eine Tradingstrategie mit Leichtigkeit und Perfektion umzusetzen..



Ich habe viele Male von Jesse Livermore gehört und was für ein großer Trader er war. Aber nach meiner Einschätzung und der meines Onkels war Jesse Livermore ein mächtiger Flop. Er ist nicht jemand, den ich als Vorlage dafür sehen würde, wie man ein Tradinggeschäft führt. Livermore war undiszipliniert, wild und außer Kontrolle. Er beendete sein Leben bankrott und beging Selbstmord. Ist es das, was Sie als Größe bezeichnen würden?



Der disziplinierte Trader ist entschlossen. Der undisziplinierte Trader dagegen ist ein Fähnchen im Wind. Er oder sie mag sich gelegentlich an einen Tradingplan halten, während er zu anderen Zeiten einen anderen Weg geht. Disziplin ist ein Schlüsselbestandteil für den Erfolg, aber nicht jeder hat ein hohes Niveau von Selbstdisziplin. Es ist wert zu bestimmen, wo Sie in Bezug auf dieses Merkmal stehen. Wenn es Ihnen an Disziplin und Selbstkontrolle fehlt, dann sollten Sie daran arbeiten, diese Eigenschaften aufzubauen..



Disziplin und Selbstkontrolle sind gut ausgebildete persönliche Charakterzüge. Einige Leute sind sehr diszipliniert und haben starke Selbstkontrolle. Sie folgen gnadenlos den Regeln und kontrollieren vorsichtig ihre Impulse. Sie kennen diesen Typ; diese Leute gleichen ihre Kreditkarten jeden Monat aus, sie kommen niemals zu spät zu einer Verabredung, und sie planen sorgsam jedes Detail ihres Lebens.



Wenngleich diese Charakteristiken ideal für das Trading sein können, so gibt es doch einen Nachteil: diese Leute haben Schwierigkeiten damit, Risiken einzugehen. Sie ziehen eine sichere Sache vor, und Trading stellt sich selten als eine sichere Sache dar. Ich habe festgestellt, dass gewinnende Trader es vorziehen, ein wenig auf der wilden Seite des Lebens zu stehen. Sicherlich werden sie nicht Kopflos das Risiko suchen, aber sie haben auch keine Angst davor. Im Verhältnis zum "Disziplin-Freak" neigen sie dazu, einen Mangel an Disziplin und Kontrolle aufzuweisen, aber nicht in dem Ausmaß, dass sie sich selbst in Gefahr bringen.

Vielleicht ist das der Grund, warum es in so vielen Trading-Büchern und von Trading-Coaches für notwendig gehalten wird, die Tugenden der Selbstkontrolle zu predigen. Wie steht es mit Ihrer Disziplin und Selbstkontolle? Haben Sie Schwierigkeiten damit, sich an Ihren Tradingplan zu halten? Brauchen Sie mehr Disziplin und Selbstkontrolle, wenn es um Ihr Trading geht? Wenn Sie Probleme mit der Selbstdisziplin haben, dann möchten Sie vielleicht eine stimulierende Übung ausprobieren, um Ihr Bewußtsein zu erhöhen: Beobachten Sie Ihr Niveau der Selbstkontrolle in Ihrem täglichen Leben. und versuchen Sie mehr Kontrolle zu gewinnen. Wieviel Disziplin und Selbstkontrolle üben Sie in Ihrem täglichen Leben aus? Kommen Sie zu spät zu Verabredungen? Geben Sie jeden Monat mehr Geld aus als Ihr Budget zuläßt? Stellen Sie fest, dass Sie regelmäßig Versprechungen brechen?



Es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass ein disziplinierter Trader in allen Aspekten des Lebens diszipliniert ist, aber es hilft. Die Lebensstrategien, die wir in unserem täglichen Leben nutzen, können in unser Tradingleben einfließen. Wenn Sie oft zuviel Geld ausgeben, zuviel essen oder ein übermäßiges Bedürfnis nach Vergnügen haben, dann werden Sie es vermutlich etwas schwieriger als andere finden, während des Tradings die Selbstkontrolle und Disziplin zu bewahren. Also probieren Sie diese Übung: Verbringen Sie ein paar Wochen mit dem Versuch, so viel Kontrolle wie möglich in Ihr Leben zu bringen. Suchen Sie sich bestimmte Bereiche aus, in welchen Sie mehr Selbstkontrolle gewinnen können. Kontrollieren Sie Ihre Kalorienaufnahme, Ihre Geldausgaben, und/oder die Zeit, die Sie mit Freizeitaktivitäten verbringen, oder einen anderen Bereich, in welchem Sie das Bedürfnis für eine Selbststärkung sehen. Beobachten Sie, wie gut Ihnen das gelinkt. Es kann Ihren Referenzpunkt ändern. Sie könnten schon bald entdecken, dass Sie selten Ihre Impulse kontrollieren, und dass es Ihnen wesentlich besser gelingen kann. Und dies wiederum kann einen positiven Einfluß auf Ihre Fähigkeit haben, sich an Ihren Tradingplan zu halten. Es ist einen Versuch wert. Disziplin ist der Schlüssel zum Trading-Erfolg, und es ist entscheidend, dass wir alles tun, um sie zu erhöhen, aber wir müssen auch das Gleichgewicht zwischen der optimalen Menge an Disziplin und nicht genügend oder zuviel Disziplin halten.



Autor Joe Ross

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.