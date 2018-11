Erfreulicher Beginn: GGX Gold weist bis zu 21,7 g/t Gold in Proben nach

Mitte Oktober hatte der kanadische Goldexplorer GGX Gold (WKN A2AS7U / TSX-V GGX) ein Grabungsprogramm auf seinem Projekt Gold Drop begonnen, mit dem man u.a. auf die goldhaltigen Erzgänge Zielbereich im südwestlichen Teil der Liegenschaft abzielte. Nun legt das Unternehmen die ersten Ergebnisse vor – und die können sich sehen lassen.

GGX legte im Rahmen der Grabungen 2018 mehrere Aufschlüsse des Quarzgangs COD North frei, wobei man insgesamt 16 Gesteinsproben sammelte und zur Analyse an ein Labor in Vancouver gab. Wie sich herausstellte, wiesen zehn der Proben einen Goldgehalt von mehr als 1 Gramm pro Tonne (g/t) auf, zeigten darüber hinaus aber auch nennenswerte Silber- und Telluranteile. Die besten Ergebnisse erzielte das Unternehmen dabei in den nördlich gelegenen Gräben unweit des Minenschachts COD North.

Zu den Highlights gehörte eine Stichprobe aus rostigem Quarzgangmaterial, die 15,45 g/t Gold, 159 g/t Silber und 114,5 g/t Tellur aufwies. Zudem erbrachte eine Splitterprobe, die sich quer über einen 40 Zentimeter mächtigen und in NO-SW-Richtung streichenden, annähernd vertikalen Quarzgang erstreckte, 21,7 g/t Gold, 216 g/t Silber und 149 g/t Tellur! (Die vollständigen Ergebnisse finden sich in der Pressemitteilung des Unternehmens. https://goldinvest.de/news/143-ggx-gold-corp-news/2279-ggx-gold-gewinnt-bei-cod-north-im-konzessionsgebiet-gold-drop-im-sueden-der-provinz-british-columbia-proben-mit-15-45-bzw-21-7-gramm-gold-pro-tonne

Wir denken, dass GGX damit einem vielversprechenden Start der neuesten Explorationsaktivitäten hingelegt hat und warten nun gespannt auf die weiteren Ergebnisse der Beprobungsprogramme auf Gold Drop. Darüber hinaus hatte das Unternehmen zuletzt die ersten drei Bohrungen eines Diamantbohrprogramms abgeschlossen. Dieses Programm zielt auf den goldhaltigen Erzgang COD ab, wobei der Schwerpunkt auf einen Bereich gerichtet ist, in dem frühere Bohrungen Abschnitte mit hochgradiger Goldmineralisierung entdeckten. Für Newsflow sollte also gesorgt sein.



