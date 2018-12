Erfolgsstorys

Die Geschichten von besonders erfolgreichen Menschen und wie ihre Philosophie aussieht, ist immer spannend zu lesen - ähnlich wie die Erfolgsgeschichten von Bergbaugesellschaften

Da gibt es einmal die allen bekannten und extrem erfolgreichen Unternehmer, die das Image des Frühaufstehens pflegen. Mark Zuckerberg (Gründer von Facebook), Tim Cook (Nachfolger von Steve Jobs) oder Richard Branson (britischer Unternehmer) gehören dazu. Letzterer ist einer der erfolgreichsten Unternehmer der Welt und kann nach eigener Aussage viel mehr erreichen, wenn er früh aufsteht.

Ein Gegenbeispiel ist der Amazonbesitzer Jeff Bezos. Auch als Spätaufsteher kam er zu großem Erfolg. Der Investor Warren Buffet und auch der Microsoft Gründer Bill Gates schwören auf das Lesen. Warren Buffet soll 80 Prozent des Tages mit Lesen verbringen.

Der bereits verstorbene Börsen- und Finanzexperte André Kostolany begründete seine erfolgreichen Investments an der Börse mit dem Kauf zum richtigen Zeitpunkt. Er ging davon aus, dass die Masse oft zur falschen Zeit kauft oder verkauft. Dabei sei Geduld der wichtige Faktor.

Um heute erfolgreich zu investieren und sich über die Situation und die Bedingungen von Bergbaugesellschaften zu informieren, gibt es ja dank Internet viele Möglichkeiten. Da trifft man auch auf Unternehmen mit Erfolgsgeschichten wie zum Beispiel Caledonia Mining oder GoldMining.





Caledonia Mining hat es geschafft sich nicht zuletzt durch die Beteiligung mit einheimischen Investoren in einem sonst nicht so ganz einfachen Land, in Simbabwe, zu einem erfolgreichen Goldproduzenten zu entwickeln. Die Blanket-Mine hat in 2018 zirka 55.000 Unzen Gold gefördert.





GoldMining hat unter dem Vorsitz von Gründer Amir Adnani ein beachtliches Portfolio von Gold- und Kupferprojekten in Peru, Kolumbien, Brasilien und Kanada aufgebaut. Zudem gehört ein Uranprojekt (75 Prozent) in Kanada ebenfalls zu den Projekten.









