Erfolgreiche erste neun Monate für Quantum: Transaktionen in Höhe von rund EUR 1,1 Mrd. getätigt

Assets under Management der Quantum Immobilien KVG (Quantum) wachsen innerhalb der letzten neun Monate um EUR 1,3 Mrd.



18 Ankäufe seit Jahresbeginn



EUR 9,5 Mrd. verwaltetes Vermögen

Hamburg, 08.10.2021 — Quantum hat innerhalb der ersten neun Monate des Jahres 2021 Immobilien im Wert von rd. EUR 1,1 Mrd. erworben. Die insgesamt 18 Ankäufe entfielen insbesondere auf neue Vehikel wie Club Deals und Individualmandate, aber auch für Bestandsfonds konnte das Unternehmen attraktive Objekte sichern. Mit rd. 75 Prozent macht dabei die krisenresiliente Assetklasse Wohnimmobilien den größten Anteil aus. Zudem konnte Quantum für die sich im Aufbau befindliche Assetklasse Light-Industrial einige interessante Ankäufe tätigen.

Die Quantum Immobilien KVG verwaltete Ende September 2021 ein Immobilienvermögen in Höhe von rd. EUR 9,5 Mrd. – ein Plus von gut 16 Prozent im Vergleich zu Ende 2020. Neben den Akquisitionen ist dieser Anstieg auch auf die gute Entwicklung der Bestandsobjekte zurückzuführen.

Für das restliche Jahr steht insbesondere die neue Assetklasse Healthcare im Fokus der Ankäufe; die Auflage eines Artikel-8-Fonds gemäß EU-Offenlegungsverordnung mit dem Investitionsschwerpunkt Pflegeimmobilien und Ärztehäuser ist für das letzte Quartal geplant. Zusätzlich wird weiterhin das Thema Nachhaltigkeit bestimmend sein. Besonders die Anpassung an neue gesetzliche Vorgaben und die Weiterentwicklung des intern entwickelten Quantum ESG-Scorings wie auch die Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten in operative Prozesse im Ankauf und im Asset Management bilden hierbei den Schwerpunkt.

„Ich bin begeistert über die Deal-Geschwindigkeit unseres Teams, das in den zurückliegenden Monaten 18 Top-Objekte für unsere Investoren sichern konnte“, so Arndt Buchwald, Geschäftsführer der Quantum Immobilien KVG. „Darüber hinaus konnten wir auch neue Mandate innerhalb kürzester Zeit vollständig allokieren, was in dem hart umkämpften Markt keine Selbstverständlichkeit ist”, ergänzt Celia-Isabel Vietmeyer, Geschäftsführerin der Quantum Immobilien KVG.



ÜBER QUANTUM

Die unabhängige Quantum Immobilien AG steht seit der Gründung im Jahr 1999 für zukunftsweisende Projektentwicklung, attraktive institutionelle Anlageprodukte und ganzheitliches Management von Immobilieninvestments. Im Fokus der Aktivitäten stehen deutsche Metropolregionen.

Im Geschäftsbereich Projektentwicklung werden sowohl eigene Projekte als auch Joint Ventures im Rahmen unternehmerischer Beteiligungen realisiert – so entstanden bisher Immobilien mit einer Fläche von über 1.350.000 m². Weitere Projekte mit über 250.000 m² Fläche befinden sich aktuell im Bau oder in der Planung. Das Transaktionsvolumen beträgt rund EUR 4,9 Mrd.

Im Fondsgeschäft bietet Quantum über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren an, etwa Immobilien-Spezialfonds oder alternative Investmentprodukte. Die Assets under Management belaufen sich auf ca. EUR 9,5 Mrd.

