Erfolgreich investieren mit Global Playern

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, erwartet Sie ein weiteres Webinar-Highlight mit unserem Partner onvista. In diesem gibt Ihnen Top-Trader Christian Thiel Einblicke in sein bisher erfolgreichstes wikifolio.

Sie interessieren sich für den Handel mit Aktien, aber brauchen noch Tipps? Sie wollten schon immer einem Top-Trader in die Karten schauen? Dann ist dieses Webinar genau das Richtige für Sie.

Hier gelangen Sie zur kostenfreien Anmeldung! kostenfreie Anmeldung

Christian Thiel (sparstrumpf) zog aus, um nur die besten Aktien zu kaufen. Das hat er schon 2015 getan und im Rahmen seines Spiegel-Bestsellers „Schatz, ich habe den Index geschlagen” auch zu Buche gebracht. Heute beweist er dies auch eindrucksvoll in seinem wikifolio Global Champions . Verpassen Sie also nicht die Chance, wenn Christian Thiel, am 24.2.2022 um 18:15 Uhr, exklusive Einblicke in den Handel seines wikifolios gibt und mit Ihnen seine jahrelange Expertise teilt.

+140,1 % seit 13.01.2016

-1,6 % 1 Jahr

0,76× Risiko-Faktor

EUR 7.942.720,37 investiertes Kapital

sparstrumpf DE000LS9JLH8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2018202020220100200300-100 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 14,9 Prozent Kleiner Vorgeschmack zum Webinar gefällig?

Wir haben vor wenigen Wochen mit Christian Thiel über die Turbulenzen an den Börsen gesprochen. Hier geht's zum Interview.

Zum Interview: „Ich bleibe bei Aktien – und kaufe keine Bitcoins“

