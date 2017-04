Erfolgreich im Goldtal

Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

Im Val d'Or, zu Deutsch Goldtal, wurde und wird Gold sowie Kupfer, Zink und Blei abgebaut. Hier wurden Erfolgsgeschichten wie von Osisko, die für eine Riesensumme übernommen wurden und Millionen Unzen Gold gefunden haben, geschrieben. Im Gespräch mit dem CEO Brad Humphrey von QMX Gold (ISIN: CA74735D1087, WKN: A1JOYF) kommen wir der interessanten Bergbauregion näher. Immerhin ist dieser Grünsteingürtel die drittgrößte Goldregion der Welt.

Frage: QMC Gold besitzt eine große Landfläche im berühmten Val d'Or-Gebiet in der kanadischen Provinz Quebec. Es handelt sich um rund 200 Quadratkilometer aussichtsreiches Explorationsgelände. Was sind die besonderen Vorzüge dieser Region?

Brad Humphrey: Richtig, wir besitzen eines der größten Landpakete im Val d'Or-Gebiet. Die bekannteren Probe Metals Liegenschaften, ein Mitbewerber, besitzt dort in etwa die gleiche Fläche. Das Val d'Or-Bergbaugebiet punktet mit einer der besten Explorations- und Minen-Gesetzgebungen weltweit. Es beinhaltet laufende und frühere Bergbauaktivitäten. Die historische Produktion beläuft sich auf 600.000 Tonnen Kupfer, 700.000 Tonnen Zink, 50 Millionen Unzen Silber und 18,4 Millionen Unzen Gold. Das Val d'Or kann auf eine lange Geschichte von großen Entdeckungen blicken und inmitten dieses Gebietes liegt das Landpaket von QMX Gold.

Humphrey: Neue Entdeckungen konnten Integra Gold und Alexandria Minerals machen und zwar an der südlichen und westlichen Grenze unserer Liegenschaft. Kurz gesagt, QMX Gold ist sehr bemüht, das sehr große und sehr potenzielle Landpaket, das sich in einer produktiven Bergbauregion Kanadas befindet, systematisch zu erforschen und zu bewerten. Unsere Landposition ermöglicht es uns auch, mehrere hochinteressante Projekte an einem sicheren und stabilen Standort nah beieinander zu haben, im Gegensatz zu vielen unserer Kollegen, die Projekte auf der ganzen Welt verbreitet haben.

Frage: Probebohrungen sind gerade am Laufen, wann wird es Ergebnisse geben?

Humphrey: Wir erwarten, dass die Phase Eins des Winter-Bohrprogramms etwa Mitte April Ergebnisse liefern wird. Des weiteren sollten auch die Ergebnisse der Nachfolgebohrungen aus der Beacon-Zone um die gleiche Zeit erfolgen.

Frage: Was sind die nächsten Schritte? Wird nach weiteren Ressourcen geforscht werden?

Humphrey: Die nächsten Schritte beinhalten die Entwicklung von Zielen für die nächsten Bohrphasen. Wir erstellen derzeit historische Daten und interpretieren geologische Modelle über das gesamte Landpaket.

Frage: Dazu benötigt QMX einiges an Kapital. Wie ist die finanzielle Situation bei QMX Gold?

Humphrey: QMX Gold hat seine Finanzlage in den vergangenen 6 Monaten deutlich verbessert. Wir haben mit verschiedenen Gläubigern umgeschuldet und erfolgreich den Verkauf von nicht zum Kernbereich gehörenden Aktiva abgeschlossen. Daneben haben wir 7,5 Millionen Dollar in Privatplatzierungen im vierten Quartal 2016 mit Osisko Gold Royalties und Probe Metals als strategische Investoren unter Dach und Fach gebracht. Weiter konnten wir 2,6 Millionen Dollar für mehrere Phasen der Bohrungen finanzieren. Mit einer deutlich verbesserten Bilanz für 2017 hat QMX Gold die Explorationsfinanzierung für mehrere Bohrphasen während des ganzen Jahres gesichert. Unser Betriebskapital beträgt jetzt zirka drei Millionen Dollar.

Danke, Brad, für die kurze Vorstellung von QMX Gold.

