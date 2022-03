Erfolgreich in 7 Schritten – so gelingt das Geldsparen spielend leicht

Wohl jeder Anleger ist bereits auf Finanzberater gestoßen, die ihn mit haltlosen Versprechen ködern wollten. Doch oftmals erfüllen sich deren lukrative Verheißungen nicht. Worauf ist also zu achten, wenn das eigene Vermögen langfristig für die Altersvorsorge aufgebaut werden soll?



Eine Frage, die Vermögensberater David Tappe oft gehört hat – und die er mit gerade einmal sieben Tipps beantwortet. Denn das kluge Geldsparen funktioniert relativ simpel. Zudem gibt Tappe einen Einblick in die Welt der Investments und nennt drei Top-Anlagetricks.



1. Jeden Tag sparen



Wer am ersten Januar einen Cent, am zweiten Tag zwei Cent und am dritten Tag drei Cent in weiterlaufender Reihenfolge zurücklegt, blickt am Ende des Jahres auf 667 Euro.



2. Zusätzliches Geld ansparen



Gehaltserhöhungen, Weihnachtsgeld und sonstige Prämien erhöhen den finanziellen Spielraum. Er darf nicht sinnlos vergeudet werden, sondern sollte zu möglichst großen Teilen in die Altersvorsorge fließen.



3. Mehr Leistung, mehr Lohn





Wer eine Gehaltserhöhung wünscht, sollte auch etwas dafür tun. Weiterbildungen, Nebentätigkeiten oder ein Jobwechsel sind gute Gelegenheiten, um den eigenen Lohn ein wenig aufzupeppen.Bereits zehn Prozent des Lohns können die Altersvorsorge erheblich anreichern. Das Geld wird dafür monatlich auf ein Zweitkonto überwiesen, zu dem es keine Kreditkarte gibt.Wer Geld für den Einkauf ausgibt, sollte den eigentlichen Betrag aufrunden und die Differenz zum Sparen verwenden. Je großzügiger das geschieht, desto schneller wird das Ziel erreicht.Vor jedem Einkauf und jeder Warenauswahl im Supermarkt sollte überlegt werden, ob diese Anschaffung notwendig ist. Denn für das Erreichen des Sparziels zählt letztlich jeder Euro.Sparen kann aber auch, wer sich von Verträgen und Abonnements trennt, die nicht mehr benötigt werden. Diese sollten in einer Liste zusammengetragen und auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden.Für Anleger ist es leicht, sich den oftmals haltlosen Versprechen der Finanzberater hinzugeben. Wer sein Geld aber sicher und sinnvoll anlegen möchte, sollte bei der Auswahl des Investments lieber wissenschaftlichen Fakten vertrauen.Hohe Renditen und geringe Risiken sind der Wunsch jedes Anlegers. Insbesondere Laien sollten daher einen Handel mit Aktien erwägen. Immerhin erlaubt der Markt eine breite Streuung.Doch was bringt die beste Geldanlage, wenn der Anleger ihr nicht traut? Es mag langweilig wirken, aber es ist erfolgreich: Das einmal erworbene Investment sollte über Jahre hinweg nicht angerührt werden.





Über David Tappe:



David Tappe ist Finanzexperte und Gründer sowie Vorstand der TAPPE CONSULTING AG. Er unterstützt Menschen dabei, auf der privaten Ebene ein Vermögen für ihre Altersvorsorge aufzubauen. Für ihre Kunden und neue Interessenten sind sie die unabhängige Anlaufstelle, wenn es um professionelle Beratung zum Thema Geldanlagen geht. Weitere Informationen unter: www tappeconsulting de



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.