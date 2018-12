Erdgas - Zielbereich hinterlegt!

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Der Markt bleibt unserer Erwartung einer Fortsetzung der hinterlegten Korrekturbewegung weiterhin treu. Zwar haben die Bullen in der letzten Handelswoche noch einmal Anlauf in Richtung neuer Hochs genommen, wurden allerdings letztlich von der 276.4%-Extension bei $4.803 aufgehalten und wieder in Richtung Süden verabschiedet. Damit ist unsere Long Alpha Position mit über 50% im Plus.

Wie im letzten Update angekündigt, haben wir einen weiteren Zielbereich für die nächste Trendwende zwischen $3.586 - $3.171 hinterlegt.

Hier gehen wir bekanntlich von einem Tief der kommenden Korrekturbewegung aus, in dessen Anschluss die Bullen den Markt zurück auf neue Hochs im Bereich von $6 katapultieren werden. Wer unserm Rat gefolgt ist und im Beriech der bisherigen Hochs 30% - 50% seiner Gewinne realisiert hat, kann den hinterlegten Zielbereich dazu nutzen seine Alpha-Positionierungen wieder aufzustocken.



Zusammengefasst hält sich NatGas an das hinterlegte Korrekturmuster und kann sein bisheriges Hoch in Welle 3 in Türkis verteidigen. Unter $4.930 bleibt eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung somit weiterhin unsere Primärerwartung. Nutzen auch Sie unsere Analyse um beim nächsten Long Trade die Möglichkeit zu erhalten für einen Trade mit einem Anstiegspotenzial von über 80% zu erzielen!

Testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de