Erdgas - Wir stehen kurz vor dem Nachkauf!

Seitdem NatGas in der laufenden Abwärtsbewegung in Welle (2) in Grün den Bereich von $2.00 - $1.50 anlaufen konnte, fängt der Markt an, sich auf der 100%-Extension bei $1.876 zu stabilisieren. Wir schrieben hierzu bereits im Update von letzter Woche:

„Imminent sehen wir den Markt sich erst einmal im Bereich von $1.976 - $1.876 zu stabilisieren und zumindest eine Gegenbewegung auszubauen.“

Noch ist es jedoch zu früh, um bereits von einem hinterlegten Tief auszugehen. Hierzu wollen wir den Markt im nächsten Schritt über $1.989 und letztlich über $2.086 sehen. Bis es soweit ist, haben die Bären noch Platz, um den Markt weiter in Richtung Süden zu treiben.

Wir bleiben jedoch bei unserer Primärerwartung, dass in NatGas ein Tief bevorsteht, in dessen Anschluss der Markt eine Rallye ausbaut und werden im weiteren Verlauf die bereits hinterlegte Positionierung mit 50% des vorgesehenen Volumens für diesen Markt auf 100% ausbauen.

Solange sich NatGas nun über $1.876 hält, haben die Bullen die Chance, sich zu stabilisieren und einen Boden auszubauen, um im weiteren Verlauf den Bereich von $2.50 und letztlich von $3 und höher anzulaufen. Auch die begleitende Indikatorenlage fängt an, sich zu stabilisieren und auf Seiten der Bullen zu schlagen.

