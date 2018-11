Erdgas - Mit Vollgas von einem Ziel zum nächsten!

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Nachdem NatGas die erwartete Gegenbewegung in Welle (iv) in Gelb abarbeiten konnte, lassen die Bullen nicht lange auf sich warten und treiben den Markt mit Schallgeschwindigkeit in Richtung Norden, um im nächsten Zug bereits das hinterlegte Ziel für Welle 3 in Türkis anzulaufen.

Der Markt hält sich somit auf Schritt und Tritt an die gestellten Erwartungen und baut seine übergeordnete Aufwärtsbewegung konsequent weiter aus.

Noch liegt uns jedoch keine Bestätigung für ein bereits hinterlegtes Top vor, und die Bullen haben hier ohne weiteres noch Platz, um NatGas bis in den Bereich bei $3.594 - $3.642 verlaufend zu treiben. Wir sehen den Markt somit im Bereich von $3.485 - $3.642 ein Hoch in Welle 3 in Türkis ausbauen, um anschließend wieder eine Korrekturbewegung in Welle 4 in Türkis auf den Weg zu bringen.

Übergeordnet bleiben wir jedoch dabei, dass sich NatGas in einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung befindet und langfristig Kurse im Bereich von $4 - $5 anlaufen wird.

