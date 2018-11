Erdgas - Auf dem Weg in die Stratosphäre!

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

Die Bewegungen in NatGas erinnern zunehmend an die Kryptomärkte im letzten Jahr und wie diese von einem Hoch zum nächsten katapultiert wurden. Die Bullen können unsere Erwartungen nicht nur übertreffen, sondern die Reise in Richtung Norden sogar deutlich schneller abarbeiten als erwartet.

Worüber wir uns aber auch selbstverständlich nicht beschweren wollen. Die hinterlegten Alpha-Positionierungen konnten sich somit deutlich schneller bezahlt machen und stehen mittlerweile satt im Plus.

Teilgewinne von 30% - 50% können hier ohne weiteres bereits realisiert und beim nächsten Abverkauf wieder aufgestockt werden.

Solange sich der Markt jetzt unter $4.948 hält, liegt uns noch keine Bestätigung vor, dass NatGas sein Tief in Welle 4 in Türkis bereits ausgebaut hat. Bis das Tief hier nicht bestätigt werden konnte, muss mit einer Wahrscheinlichkeit von 38% davon ausgegangen werden, dass der Markt hier noch einmal auf Tauchfahrt geht und Kurse im Bereich von $3.055 anläuft, bevor die Korrekturbewegung ihren Abschluss findet.

Mit einem Blick auf den zweiten Chart wird deutlich, dass NatGas sowohl im MACD als auch im RSI Höchststände ausgebaut hat, die seit 15 Jahren nicht mehr erreicht wurden. Auch wenn dies für eine Welle des dritten Grades nicht unüblich ist, spricht dies erneut dafür, dass hier Teilgewinne bereits jetzt realisiert werden sollten und spätestens mit dem Abschluss von Welle (iii) in Gelb im Bereich von $5.352 mit einem größeren Rücksetzer gerechnet werden muss.

Der Alpha-Position Trade im Nat Gas, sowie der aktuelle Short Trade im Bitcoin werden definitiv die Top Trades des Jahres 2018 für uns sein!

