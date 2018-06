Equitorial meldet Entdeckung mit 1,9% LI2O über 31,88 Meter auf Cat Lake

In der zweiten von sieben Bohrungen ist Equitorial Exploration Corp. (TSXV: EXX; FRA: EE1) auf seinem Cat Lake Lithiumprojekt fündig geworden. Und wie: Bohrung CT-18-02 lieferte exzellente 31,88 Meter mit 1,9 Prozent LI2O ab einer Tiefe von rund 90 Metern unter der Oberfläche. Sechs weitere Bohrkerne warten derzeit noch auf die Auswertung im Labor.

Zur Besonderheit des Cat Lake Lithiumprojekts gehört, dass es direkt an die historische Irgon Lithium Mine grenzt, deren Schacht auf dem benachbarten Claimblock von Quantum Minerals Corp. (TSXV: QMC), nur 150 Meter von der Equitoriallizenz entfernt liegt. Bereits 1948 wurden auf den Claims von Equitorial „48 Fuß spodumenhaltiger Quarz“ erbohrt, allerdings fehlten die zugehörigen Analysen. Und selbst wenn diese verfügbar gewesen wären, hätten die Werte bestenfalls historischen Wert gehabt. Die neue Entdeckung ist daher die erste unabhängige Bestätigung der historischen Befunde. Die Catlake Claims befinden sich rund 150 km nordöstlich von Winnipeg. Der Provincial Highway 314 im Südosten von Manitoba verläuft in der Nähe der Claims

Der Nachbar von Equitorial, Quantum Minerals Corp., hatte vor rund einem Jahr das Interesse am Catlake-Gebiet neu belebt. Aufgrund von positiven Ergebnissen startete die Aktie von QMC seinerzeit einen Höhenflug. Noch heute notiert QMC bei 0,50 CAD, was einem Börsenwert von 30 Mio. CAD entspricht. Equitorial bringt es dagegen nur auf etwas mehr als 7 Mio. CAD Börsenwert.

Der ursprüngliche Eigentümer des gesamten Cat Lake Projekts war die Lithium Corporation of Canada, die in den Jahren 1953 bis 1954 insgesamt 25 Bohrlöcher auf dem so genannten “Irgon Dike” gebohrt hat. Das Ergebnis war seinerzeit eine historische Ressourcenschätzung von 1,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,51% Li20 über eine Streichlänge von 365 Metern und bis zu einer Tiefe von 213 Metern. Diese historische Ressource wurde 1956 in einem Bewertungsbericht für die Lithium Corporation of Canada Ltd. dokumentiert. Man geht davon aus, dass diese historische Schätzung auf zuverlässigen Annahmen basiert und kein Grund besteht, die Relevanz und Zuverlässigkeit der alten Dokumente in Frage zu stellen.

Equitorial CEO Jack Bal bezeichnete die Bohrergebnisse als herausragend. Er kündigte an, dass Equitorial sein auf 1.256 Meter angelegtes Bohrprogramm über die Sommermonate fortsetzen wird. Schon jetzt wisse man, dass auch die Bohrungen CT-18-04 und CT-18-06 den so genannten „Cat Tail Pegmatite“ getroffen haben, heißt es in der heutigen Pressemitteilung. Insgesamt wurde der “Cat Tail Pegmatite” auf einer Distanz von 50 Metern getroffen. Gleichzeitig sei dieser Erzkörpfer in Streichrichtung wie zur Tiefe hin offen. Für Geologen von besonderem Interesse ist, dass innerhalb des Pegmatits insgesamt drei Zonen von intensiver Vererzung festgestellt wurden. Die höchsten Lithiumwerte lagen bei 3,74 Prozent. Equitorial meint, es sei zu früh zu sagen, ob es sich beim „Cat Tail Pegmatite“ um einen neuen Erzkörper handelt, oder ob es sich um die Fortsetzung des Irgon Pegmatits handelt. Auch diese Frage soll durch weitere Bohrungen beantwortet werden.

