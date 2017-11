Equitorial Exploration erhält Börsenfreigabe für Lithiumkonzession in Manitoba

Equitorial Exploration Corp. (TSXV: EXX, FRA: EE1) meldet heute, dass die Börse in Toronto den 100prozentigen Erwerb von 3 Claims (Catlake Claims) direkt neben dem Mineralprojekt Cat Lake von Quantum Minerals Corp. (TSXV: QMC, FRA: 3LQ) in Manitoba bewilligt hat.

Equitorial möchte umgehend mit Bohrungen beginnen und hat bereits eine entsprechende Genehmigung für 2000 Meter Bohrungen beantragt. Als Leiter des Bohrprogramm hat die Gesellschaft mit dem Geologen Carey Galeschuck, einen ausgewiesenen Experten verpflichtet. Carey ist seit mehr als 30 Jahren im Geschäft und besitzt umfassende Erfahrung mit Lithium und Pegmatitlagerstätten insbesondere in Manitoba und Ontario.

Das Lithiumprojekt Cat Lake grenzt die frühere Irgon Lithium Mine, deren Schacht auf dem Claimblock von QMC, nur 150 Meter von der Equitoriallizenz entfernt liegt. 1948 wurden auf den neu erworbenen Claims bei einer Bohrung 48 Fuß spodumenhaltiger Quarz erbohrt. Die Catlake Claims befinden sich rund 150 km nordöstlich von Winnipeg Der Provincial Highway 314 im Südosten von Manitoba verläuft in der Nähe der Claims

Eine Karte der Claims finden Sie hier: TBD http://equitorialexploration.com/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-26-Catail-Claims-fwe8mt.jpg

Der Nachbar von Equitorial, QMC, hatte jüngst in einer Pressemitteilung das Interesse am Catlake-Gebiet neu belebt. Wie QMC (die Aktie ist seither um mehrere hundert Prozent gestiegen) berichtet, hat der ursprüngliche Eigentümer der Claims, die Lithium Corporation of Canada, in den Jahren 1953 bis 1954 insgesamt 25 Bohrlöcher auf dem so genannten “Irgon Dike” gebohrt. Das Ergebnis war eine historische Ressourcenschätzung von 1,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 1,51% Li20 über eine Streichlänge von 365 Metern und bis zu einer Tiefe von 213 Metern. Diese historische Ressource wurde 1956 in einem Bewertungsbericht für die Lithium Corporation of Canada Ltd. dokumentiert. Man geht davon aus, dass diese historische Schätzung auf zuverlässigen Annahmen basiert und kein Grund besteht, die Relevanz und Zuverlässigkeit der alten Dokumente in Frage zu stellen.

Die Catlake-Liegenschaft befindet sich 20 km nördlich der Liegenschaft Tanco Mine. Der so genannte Mayville-Cat-Eculid Greenstone Belt beherbergt Tancos erstklassigen seltenerdmetallhaltigen Pegmatit-Gang. Die Tanco Mine ging 1969 in Betrieb und produzierte Konzentrat aus Tantal, Zäsium und Spodumen (ein primäres Lithiummineral). Sie war früher Nordamerikas größter und einziger Produzent von Spodumen (Li), Tantal (Ta) und Pollucit (Cs).



