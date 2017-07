Epigenomics: Absturz nach geplatzter Übernahme! Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Wir hatten im April die Kursexplosion für unsere Abonnenten als Trading-Tipp mitgenommen und am 26. April dazu geraten den Gewinn mitzunehmen oder mindestens sehr gut abzusichern. Wer unserem Börsentipp gefolgt ist, konnte einen satten Gewinn kassieren. Jetzt wurde gemeldet, dass die Quote von 75% der Aktien mit einem Wert von 62,13% geplatzt ist und es gab einen herben Kursrückschlag. Blitz F16-83 und CFIC hatten immerhin 7,52 Euro pro Aktie angeboten, wovon die Aktie jetzt wieder mehr als 30% entfernt ist.



Bereits am 06.07. musste das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr zurücknehmen und die Halbjahreszahlen sind für den 09. August angekündigt. Die Umsatzerwartungen wurden kräftig zusammengestrichen und auch der Verlust wird erhöht prognostiziert. Man darf gespannt sein, auf welche Finanzierungsmaßnahmen Epigenomics jetzt setzen wird. Was jetzt den Kurs nur noch befeuern kann, wäre eine starke Meldung aus der Vermarktung von EpiProColon. Wo wir die nächste Chance sehen, erfahren Sie, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.