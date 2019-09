Eon wieder unter Strom

Die Aktie von E.ON hat nach der Erlaubnis seitens der EU-Kommission zur Neuordnung der Assets mit RWE nicht nur den Boden gefunden, sonder hat auch an Kursfantasie hinzugewonnen. Das zusätzliche Potential resultiert aus dem Ausscheiden des Konkurrenten RWE.

Die EU-Kommission hat den beiden Energieriesen RWE und E.ON vergangenen Dienstag die Erlaubnis für die Aufteilung der RWE-Ökostromtochter Innogy erteilt. Die einstigen Rivalen wollen nicht mehr direkt konkurrieren. So mutiert RWE zum Stromgroßhändler und Stromproduzenten, wohingegen sich E.ON auf den Transport und Verkauf von Strom an Unternehmen und Haushalte fokussieren will. Als Folge dieser Umstrukturierung wird E.ON zu einem der größten europäischen Energiekonzerne aufsteigen und rund 50 Millionen Kunden versorgen.



Charttechnisch bildet der Kurs von E.ON die Energiewende in Deutschland ab. Wo der Großteil der DAX-Werte seit 2010 einen steigenden Verlauf aufweist, hat der Kurs von E.ON eine beträchtliche Konsolidierung hinter sich. In dieser Zeitspanne verlor die Aktie 75% ihres Wertes und konnte erst Anfang 2017 einen Boden bilden. Seit Ende 2017 bewegt sich der Kurs seitwärts, wobei die untere Begrenzung bei 8 Euro und die Obere bei 10 Euro liegen. Unter der Annahme, dass der Kurs in dieser Seitwärtsbewegung fortschreitet, ist die erwartete Dividendenrendite von 5,55 % im Jahre 2020 ein Argument zum Einstieg.

Eine wichtige Unterstützung findet der Kurs bei der Marke von 8,50 Euro, nachdem hier auch der abwärtsgerichtete Trendkanal vom 10. September nach oben durchbrochen wurde. Kann E.ON das Aufwärtsmomentum fortsetzen, ergibt sich der nächste Widerstand bei 9,30 Euro. Spekulativer ist hingegen das Erreichen des weiter oben liegenden Widerstands bei 9,60 Euro.

E.ON (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9,30 // 9,60 Euro Unterstützungen: 8,52 // 8,14 Euro

Fazit

Die Aktie von E.ON hat nach der Bodenbildung Mitte August 2019 den Abwärtstrend überwunden und nur einen Teil der zukünftigen Mehreinnahmen durch verringerten Konkurrenzdruck aller Wahrscheinlichkeit nach eingepreist.

Der Mini Future Long (WKN UW9UJZ) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 4,78 von einem steigenden Kurs der E.ON Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 1,51 Euro (16,8 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 8,60 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,51 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 9,51 Euro liegen (2,42 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UW9UJZ

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,85- 1,87 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 7,09 Euro

Basiswert: E.ON KO-Schwelle: 7,45 Euro

akt. Kurs Basiswert: 8,95 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,42 Euro Hebel: 4,8

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: UBS

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.