Mit Eon-Bonus-Zertifikaten zu 9% Ertrag

Nach den seit der Energiewende eingeleiteten mageren Jahren konnten Anleger in den vergangenen Monaten wieder von Kursgewinnen der Eon-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) profitieren. Auch in der Gunst der Analysten konnte Eon in den vergangenen Wochen deutlich zulegen. Mit Kurszielen von bis zu 11 Euro (Goldman Sachs und NordLB) wird die Eon-Aktie von der überwiegenden Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlen.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Eon-Aktie wegen der wieder positiveren Geschäftsentwicklung nicht wieder auf Talfahrt begeben wird, die aber das Risiko des direkten Aktienkaufes nicht akzeptieren wollen, könnte die Investition in Bonus-Zertifikate als Alternative zum Aktienkauf interessant sein.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 6,50 Euro

Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Eon-Aktie mit der Barriere bei 6,50 Euro, Bonuslevel und Cap bei 10 Euro, BV 1, ISIN: DE000HW4E2V7, Bewertungstag 21.9.18, wurde beim Eon-Kurs von 9,41 Euro mit 9,18 – 9,20 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 28.9.18 mit dem Höchstbetrag von 10 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 13 Monaten einen Ertrag von 8,69 Prozent wenn der Aktienkurs niemals um 31 Prozent auf 6,50 Euro oder darunter nachgibt.

Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann erhalten Anleger für jedes Bonus-Zertifikat eine Eon-Aktie geliefert.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 7,00 Euro

Anleger mit höheren Renditewünschen müssen sich mit geringeren Sicherheitspuffern oder höheren Aufgeldern abfinden. Das über einen geringeren Sicherheitspuffer verfügende BNP-Bonus-Zertifikat auf die Eon-Aktie mit der Barriere bei 7,00 Euro, Bonus-Level und Cap bei 1,00 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PR83UK0, wurde beim Aktienkurs von 9,41 Euro mit 9,08 – 9,10 Euro taxiert.

Verbleibt der Kurs der Eon-Kurs bis zum Bewertungstag oberhalb Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 1,00 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 9,89 Prozent entspricht.

Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird dieses Zertifikat mit dem am 21.9.18 in Xetra festgestellten Schlusskurs der Eon-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Eon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Eon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek