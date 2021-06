Entwurf für eine neue BaFin-Satzung vorgelegt

Das Bundesfinanzministerium hat seine Pläne zur Reform der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vorgestellt. Laut dem Referentenentwurf für eine Änderung der Satzungsverordnung sollen der Verbraucherschutz und die Rolle des Präsidenten der Finanzaufsicht gestärkt werden. Eine Änderung der Rechts- und Fachaufsicht der BaFin durch das Bundesfinanzministerium (BMF) ist noch nicht Gegenstand der aktuellen Überlegungen.







Das BMF kündigte in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler jedoch an, „auch die Frage einer grundlegenden Anpassung der Rechts- und Fachaufsicht eingehend zu prüfen“. Der Bundestagsabgeordnete begrüßte diese Überlegungen. „Der Wirecard-Skandal hat gezeigt, dass die BaFin sich zu oft vor den Karren des Finanzministeriums spannen lässt“, sagte er dem Handelsblatt. „Mehr Unabhängigkeit der Behörde im Tagesgeschäft zusammen mit verstärkter Kontrolle durch das Parlament könnte das so verspielte Vertrauen in die BaFin wiederherstellen.“