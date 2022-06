Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future beendete die letzte Handelswoche mit 149,63 Prozentpunkten unterhalb der 150-Punkte-Marke. In die neue Woche startete er mit einem Aufschlag von 12 Basispunkten bei 149,75 Prozentpunkten. Bis Dienstagmorgen fiel er bis auf 148,68 Prozentpunkte. Die einsetzende Gegenbewegung endete im Bereich von 149,60 Prozentpunkten. Am Donnerstagvormittag notiert der Euro-Bund-Future bei 148,94 Prozentpunkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist im Wochenvergleich von 1,18% auf 1,35% weiter gestiegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe zog von 1,46 auf 1,59% an.

Mit Spannung erwarten die Marktteilnehmer die heutigen Beschlüsse der EZB-Sitzung. Es wird mit einem Ende des Anleihen-Ankaufsprogramm (APP) und den ersten Zinsschritten im Juli gerechnet.