Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future beendete die letzte Handelswoche mit 153,74 Prozentpunkten. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von 26 Basispunkten bei 153,48 Prozentpunkten. Im bisherigen Wochenverlauf gibt der Euro-Bund-Future unter den üblichen Schwankungen kontinuierlich nach und notiert am Donnerstagvormittag bei 150,85 Prozentpunkten.



Mit dem Einbruch des Futures ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von 1,00% auf 1,18% nach oben geschnellt. Die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihe zog sogar von 1,19% auf 1,46% an. Die Statistikbehörde Eurostat hatte für den Monat Mai über einen Anstieg der EU-Inflation von 8,1% gegenüber dem Vorjahresquartal berichtet.