Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future startete in die neue Handelswoche mit einem Abschlag von 20 Basispunkten bei 151,01 Prozentpunkten. Bis zum Montagmittag fiel er auf sein bisheriges Wochentief bei 150,49 Prozentpunkten. Seitdem legte er bis zum Mittwochvormittag auf 153,61 Prozentpunkte zu. Bevor es für den Euro-Bund-Future wieder Richtung 152 Prozentmarke ging. Am Donnerstagvormittag zog der Euro-Bund-Future wieder an und notiert bei 154,46 Prozentpunkten.



Durch den Kurssprung des Euro-Bund-Futures ist die Rendite im Vergleich zur Vorwoche von 0,97% auf 0,89% gefallen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe notiert mit 1,07% unverändert.