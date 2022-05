Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In die neue Handelswoche startete der Euro-Bund-Future mit 153,59 Prozentpunkten – in etwa auf dem Schlusskursniveau der Vorwoche. Am Montag und Dienstag notierte er kurzfristig jeweils über der Marke von 154 Prozentpunkten, brach danach jedoch wiederholt ein. Im frühen Handel am Mittwoch fiel der Euro-Bund-Future bis auf 152,44 Prozentpunkte, konnte sich aber im weiteren Handelsverlauf wieder oberhalb der 153 Marke festsetzten.

Am Tag nach US-Notenbanksitzung notiert der Euro-Bund-Future weiter im Bereich der 153 Marke. Bei einem aktuellen Stand von 153,08 Prozentpunkten ergibt sich eine Rendite von 0,98%. Damit ist die Rendite um 19 Basispunkte gegenüber der Vorwoche gestiegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe stieg von 0,95% auf 1,10%.



Die amerikanische Notenbank FED hatte gestern die Leitzinsen um 0,5% auf eine neue Spanne von 0,75% bis 1,00% angehoben. So stark hatte die FED zuletzt im Jahr 2000 die Zinsschraube angezogen. Die Marktteilnehmer erwarten bis zum Jahresende weitere Zinsschritte bis mindestens in den Bereich von 2,75%.