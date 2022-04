Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

In die neue Handelswoche startete der Euro-Bund-Future mit 153,14 Prozentpunkten - etwa auf dem Schlusskursniveau der Vorwoche. Im bisherigen Wochenverlauf legt der Euro-Bund-Future unter den marktüblichen Schwankungen kontinuierlich zu. Mit den nachgebenden Notierungen an den Aktienmärkten zieht es die Marktteilnehmer offensichtlich in den als sicher geltenden Hafen der Anleihen.



Am Donnerstagvormittag notiert der Euro-Bund-Future bei 155,66 Prozentpunkten. Dies entspricht einer Rendite von 0,79%. Gegenüber der Vorwoche ist die Rendite somit um acht Basispunkte gefallen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe fiel von 1,02% auf 0,95%.