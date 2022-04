Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Zum Wochenauftakt startete der Euro-Bund-Future gegenüber dem Schlusskurs am Freitag bei 156,57 Prozentpunkten mit einem Abschlag von 44 Basispunkten. Bis zum Dienstagvormittag verlor der Euro-Bund-Future weiter und fiel bis auf ein Niveau von 154,27 Prozentpunkten. Von diesem Wochentief erholte sich der Euro-Bund-Future in Folge wieder und notiert am Donnerstagmorgen vor dem Zinsentscheid der EZB bei 155,77 Prozentpunkten.



Damit ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe gegenüber der Vorwoche von 0,67% auf 0,77% gestiegen. In der Spitze lag die Rendite gar bei 0,84%. Auf diesem Niveau lag sie zuletzt im Jahr 2015. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe konnte ebenfalls von 0,79% auf 0,90% zulegen.