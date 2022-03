Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Zum Auftakt der neuen Handelswoche startete der Euro-Bund-Future gegenüber dem Schlusskurs am Freitag bei 158,65 Prozentpunkten mit einem Abschlag von 18 Basispunkten. Bis Dienstagnachmittag brach der Euro-Bund-Future bis auf 156,05 Prozentpunkte ein, bevor er sich wieder leicht erholte und seit Mittwoch in einer Handelsspanne von 157 bis 158 Prozentpunkten notiert.



Bei einem aktuellen Stand von 157,91 Prozentpunkten ergibt sich eine Rendite von 0,64%. Ausgehend von 0,48% in der Vorwoche ist die Rendite somit im Vergleich weiter gestiegen. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich von 0,65% auf 0,71% zu.