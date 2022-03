Die Entwicklung bei den Bundesanleihen

Mit Spannung erwarteten die Markteilnehmer in dieser Woche den Zinsentscheid der US-Notenbank. Im Vorfeld stellten sich die Marktteilnehmer auf je einen Zinsschritt pro Notenbanksitzung ein. Der Euro-Bund-Future fiel indessen bis Dienstagmorgen auf ein Niveau von 160,90 Prozentpunkten und pendelt seitdem in einer Spanne von 161 bis 162 Prozentpunkten. Am Donnerstagmorgen notiert der richtungsweisende Euro-Bund-Future schließlich bei 160,86 Prozentpunkten.



Daraus ergibt sich für die zehnjährige Bundesanleihe eine Rendite von 0,39%. In der Vorwoche betrug die Rendite lediglich 0,17%. Auch die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich von 0,28% auf 0,57% zu.